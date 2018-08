Real Madrid – Roma: International Champions Cup en directo

Sigue en directo el partido del Real Madrid contra la Roma en la International Champions Cup 2018 Gareth Bale marca el segundo del Real Madrid frente a la Roma a los quince minutos de partido

Min 29. La Roma está muy espesa y el Rea Madrid está muy bien en la presión tras pérdida. Min 20. El Real Madrid está pasando por encima de la Roma. Inmaculados los primeros 20 minutos de los blancos.Min 15. ¡¡GOOOOOOOL DE BALE!! Golazo del galés, gran jugada personal a la contra y definición al palo cambiado tras deshacerse de Marcano. Min 8. ¡Buena parada de Keylor Navas! Salvó el empate el costarricense. Min 7. Ha arrancado muy bien el Real Madrid, creando peligro arriba y controlando a la Roma.Min 2. ¡¡GOOOOOOOL DE MARCO ASENSIO!! Espectacular pase de Bale y gran definición de Asensio para hacer el 1-0.

¡Comienza el partido! Arranca el Real Madrid - Roma de la International Champions Cup en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. ¡Recordamos los onces de ambos equipos! El Real Madrid sale con: Keylor Navas; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho Fernández, Reguilón; Kroos, Ceballos, Isco, Marco Asensio; Bale y Benzema. La Roma parte de inicio con: Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; El Shaarawy, Dzeko y Perotti. ¡Termina el calentamiento! En breve dará comienzo el partido en el MetLife Stadium.Siguen calentando ambos equipos. Lo normal es que el Real Madrid-Roma empiece a las 2:30 horas. También han saltado ya los jugadores de campo para intentar estar preparados para empezar lo antes posible.

Saltan al terreno de juego los guardametas para empezar a calentar. También empieza a entrar el público en el estadio. Los porteros del Real Madrid esperan para saltar a calentar. En principio, el comienzo del partido se ha fijado para las 2:30 si todo va bien. La organización ha vuelto a pedir paciencia a los aficionados presentes en el estadio. Ha caído un rayo hace unos minutos, por lo que el duelo se retrasará todavía algo mas. Hace unos diez minutos que no cae un rayo, por lo que en teoría a las 1:50 podría empezar a entrar gente al estadio. La organización de la International Champions Cup advierte de que "hay que esperar 20 minutos después de que caiga el último relámpago para dejar entrar a la gente" en el estadio. Todo apunta a que el partido se retrasará.

La tormenta se encuentra a cinco kilómetros del estadio, por lo que se tendrá que esperar a que pase. Todo apunta a que el partido se retrasará unos minutos. Estamos a la espera de confirmación.Una tormenta eléctrica amenaza el partido. Máxima precaución para los aficionados, que están recibiendo muchas recomendaciones de seguridad. Las condiciones climatológicas ponen en riesgo que se dispute el partido o, incluso, su hora de comienzo. También es oficial el once de la Roma. Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; El Shaarawy, Dzeko y Perotti. ¡Ya hay once del Real Madrid! Lopetegui saldrá con un once parecido al que disputará la final de la Supercopa de Europa. Keylor Navas; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho Fernández, Reguilón; Kroos, Ceballos, Isco, Marco Asensio; Bale y Benzema.

Por otro lado, su rival esta noche, la Roma, cosechó una contundente victoria frente al Barcelona (2-4). Ese partido estuvo marcado por la polémica tras el fichaje de Malcom, y que sirvió a los italianos para disipar las dudas generadas tras la anterior y abultada derrota frente al Tottenham (1-4).El balance del Real Madrid en esta gira americana es de una derrota ante el United en la que dejaron muy buenas sensaciones y una gran victoria frente a la Juventus. El equipo que dirige Julen Lopetegui viene de firmar un gran partido frente a la Juventus, un encuentro sin el principal atractivo, Cristiano Ronaldo, pero que tuvo como protagonistas a los tres grandes candidatos a sucederle en el Real Madrid: Vinicius, Asensio y Bale.¡Buenas noches! El Real Madrid disputará ante la Roma el tercer y último partido de la International Champios Cup. Los blancos jugarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.