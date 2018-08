Lopetegui: “Nadie tiene que llevar el peso de Cristiano”

El técnico destaca que Bale no debe coger el peso que dejó Cristiano, que eso le corresponde al equipo. No habló de la llegada de Courtois y reitera que Keylor es su portero. Afirma que buscarán soluciones si Kovacic se marcha.

Julen Lopetegui compareció ante los medios a la conclusión del Real Madrid-Roma, en el que los blancos se impusieron y en el que Gareth Bale fue el principal protagonista. Sobre el galés fue preguntado y afirmó que “es un grandísimo jugador, que da lo mejor para el equipo y el equipo va a dar lo mejor para él”, aunque dejó claro que no debe “echarse el equipo a las espaldas”.

“Nadie tiene que llevar el peso de nada [el de Cristiano], tiene que ser parte de un equipo y dar lo mejor de sí mismo para el equipo, que es lo que está haciendo Gareth, siendo evidentemente un grandísimo jugador. Y sí lo ha hecho, al igual que el resto de sus compañeros, pero no me gusta entrar en comparaciones ni en pesos”, añadió sobre el papel de Bale en el equipo.

El conjunto madridista termina con dos victorias y una derrota la pretemporada. Algo que es secundario para el técnico madridista en estos momentos, en los que lo importante es “coger ritmo”: “Hemos aprovechado todo el tiempo posible y hemos sacado brillo al trabajo y a los partidos. Hemos quemado etapas y adaptando a los jugadores que iban llegando. Hemos tenido la lesión de Vallejo y es lo único negativo. Por lo demás bien. Hemos optimizado el ritmo de preparación”.

El conjunto blanco está ante la inminente salida de Mateo Kovacic rumbo al Chelsea. Sin embargo, Lopetegui aseguró que “todavía no hay nada al cien por cien seguro”. “Mateo ha manifestado su deseo de salir, yo el de que se quedara y veremos cómo queda todo. Si sale buscaremos soluciones sin dudas”.

Esas soluciones no tienen por que pasar por acudir al mercado, aunque no quiso aclarar si una de las opciones será incorporar a la primera plantilla a Fede Valverde: “Las soluciones que busquemos serán de puertas adentro y con Mateo pues tendremos que buscar un jugador de un gran nivel. Queremos estar presentes en todos los objetivos y para ello necesitamos una plantilla equilibrada y Mateo nos la equilibra”.

Otro de los temas candentes está en la posible marcha de Luka Modric. Aunque el técnico aquí sí que dio carpetazo a que su salida se produzca: “Repito lo mismo, ya habló el presidente y cuando el presidente habla de una manera tan contundente poco más puedo añadir yo”.

La inminente llegada de Courtois, por el momento no preocupa. El entrenador madridista se negó a hablar del fichaje del belga por el Real Madrid, señalando que “no hablo de jugadores que no están en el Madrid, mientras un jugador no esté no voy a hablar de él”. “Keylor es nuestro portero que es el que está. No puedo hablar de otros porteros salvo de Keylor, de Kiko, de Luca y de Lunin”, sentenció Lopetegui.

Sobre el futuro de Keylor Navas fue claro: “está fenomenal, ha estado fenomenal toda la gira, es un portero extraordinario, de nuestro plena confianza y está encantado de pertenecer al Real Madrid y nosotros encantados de que esté con nosotros”.