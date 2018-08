El Real Madrid ya tiene todo listo para hacer oficial el fichaje de Courtois

En las próximas horas Courtois se convertirá en nuevo jugador del Real Madrid El Chelsea está a punto de atar al sustituto del meta belga que saldrá de la terna Butland, Kepa u Oblak Courtois cuenta con el aval de Lopetegui y enamora a la cúpula del club desde sus tiempos en el Atlético

Courtois ya. El Real Madrid hará oficial en las próximas horas el fichaje del portero del Chelsea y cerrará así un culebrón que se ha alargado más por el tiempo que se ha demorado el club londinense en encontrar un sustituto al meta belga.

No hay marcha atrás en un acuerdo que lleva pactado hace más de 15 días y cerrado entre Courtois y el Real Madrid desde hace más tiempo. El Chelsea no tenía más alternativa que cerrar su traspaso al club blanco por una cifra que rondará los 35 millones de euros si no quería que el portero se marchara gratis la próxima temporada.

Courtois ya había comunicado al Chelsea nada más acabar el Mundial su intención de jugar en el Real Madrid tanto por motivos profesionales como por motivos personales, para estar más cerca de sus hijos, que viven en la capital de España.

Hasta el entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, empezó a asumir el pasado lunes la marcha de Courtois cuando éste no se presentó al entrenamiento con su equipo para el que estaba citado a la vuelta de las vacaciones. Era blanco y en botella.

Ahora sólo falta que el club de Roman Abramovich acabe de cerrar al sustituto de Courtois entre la terna de elegidos: Kepa (Athletic), Oblak (Atlético de Madrid) o Butland (Stoke City). El Chelsea tiene de plazo hasta el jueves a las 6 de la tarde para fichar un portero. Será entonces cuando se haga oficial lo que ya es un secreto a voces: que Courtois jugará en el Real Madrid.