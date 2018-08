Courtois sigue sin entrenarse con el Chelsea a la espera de que se cierre su fichaje por el Madrid

Segundo día consecutivo en el que Thibaut Courtois no se ha presentando en el entrenamiento del Chelsea, tal y como ha desvelado Sky Sports. El fichaje del portero belga por el Real Madrid es inminente hasta el punto de que ha tomado la decisión de no volver a acudir a ejercitarse con el conjunto inglés.

Sky Sources: Chelsea goalkeeper Thibaut Courtois has not reported for training for the second day in a row. He was due for talks with Chelsea boss Maurizio Sarri yesterday

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 7, 2018