Courtois tiene un acuerdo con el Real Madrid pero el club 'blue' no encuentra sustituto

Para bien o para mal, el culebrón Courtois está cerca de llegar a su fin. El portero belga quiere abandonar el Chelsea y fichar por el Real Madrid, que a su vez considera su fichaje una gran oportunidad porque se haría con sus servicios a precio de ganga en comparación con otros movimientos que se están produciendo en el mercado. Sin embargo, hay un escollo que puede echar todo por tierra: el Chelsea no encuentra sustituto para el meta belga.

El club londinense lleva meses buscando un portero de garantías porque sabe de primera mano que Courtois quiere jugar en el Real Madrid, pero estamos a día 6 de agosto, el mercado en Inglaterra echa el cierre el próximo jueves día 9 y en Stamford Bridge no han cerrado todavía el fichaje de ese meta que llegaría para suplir al portero belga. El problema es que si el Chelsea no encuentra portero no está por la labor de dejar escapar a Courtois este verano, por lo que el Real Madrid deberá esperar un año para fichar al ex del Atlético.

El club británico prefiere quedarse con el belga y dejarlo marchar totalmente gratis dentro de unos meses que quedarse sin un portero top esta temporada. Si no se marcha, Courtois podría negociary firmar un precontrato con cualquier club a partir del 1 de enero, pero su idea sigue pasando por abandonar la disciplina blue este verano y fichar por el Real Madrid.

Quedan unos días para conocer el desenlace final. Mientras tanto, el entrenador del Chelsea, Sarri, no se opone a la salida del belga. El italiano dice que prefiere que se quede, pero a su vez manda un mensaje muy claro a Courtois y todo el que quiera irse. Sarri quiere jugadores cien por cien comprometidos con el equipo, de ahí que si el arquero quiere cambiar de aires el técnico no va a cerrarle la puerta. Pero el Chelsea, si no encuentra sustituto antes del 9 de agosto, sí se opondrá…