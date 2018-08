El ex futbolista del Real Madrid e Inter de Milán, Ronaldo Nazario, no descarta la marcha de Luka Modric al club italiano este verano. “El mercado es extraño y el Inter de Milán necesita reforzarse”, ha manifestado recientemente el brasileño en medio de los rumores que apuntan a un movimiento del croata hacia el club neroazzurro este verano.

Las voces sobre la marcha de Luka Modric al Inter de Milán no cesan. Pese a que la postura del Real Madrid es muy clara –no dejar salir al centrocampista croata, elegido Balón de Oro del pasado Mundial–, sigue en el aire la posibilidad de que el 10 blanco cambie de equipo este verano rumbo a Italia. El último en hablar de esa posibilidad ha sido Ronaldo Nazario, ex jugador del Real Madrid y del Inter de Milán, entre otros. “¿Modric? El mercado es extraño”, ha dicho Ronaldo en declaraciones a Sky Italia.

El ex futbolista y Embajador del Real Madrid se encuentra estos días en Italia para participar en la Bobo Summer Cup, junto a su amigo Christian Vieri. Allí fue preguntado sobre la posibilidad de que Modric abandonara el conjunto blanco con el que ha conquistado cuatro Champions League. “El mercado es extraño y veremos lo que sucede. Espero que el Inter logre sus resultados, yo soy su mayor fan. ¿Modric? En realidad no sé si hay un acuerdo, veremos lo que sucede, pero todos los grandes equipos se están haciendo más fuertes y el Inter no se queda atrás“, comentó el brasileño.

Ronaldo Nazario también valoró el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín y lo que supondrá en la Serie A. “La llegada de Cristiano es muy positiva porque el calcio en el último periodo no ha vivido un gran momento y esta adquisición podría relanzarlo. Hace falta que se recupere y espero que vuelva de nuevo el espectáculo“, valoró el Fenómeno.