Desde el club cierran filas y aseguran la continuidad del croata El vestuario cree que todo se solucionará con una renovación de su contrato

Luka Modric no saldrá del Real Madrid. Así de tajantes se muestran desde el club cuando se cuestiona su posible marcha. No se quiere ni escuchar la posibilidad del adiós del centrocampista croata, uno de los ejes centrales del proyecto blanco y mejor jugador del pasado Mundial 2018 de Rusia. En Concha Espina son concisos y aseguran que no negociarán ni con el Inter de Milán ni con nadie, “Modric no está en venta”.

Ya fue bastante claro Florentino Pérez, a su llegada a Estados Unidos, cuando afirmó que “la única posibilidad de que salga Modric es pagando 750 millones de euros”. A esas mismas palabras se remiten desde el club para cerrar la puerta a la salida del croata, que tiene fijada su cláusula de salida en esa cuantía, y están seguros de que se quedará sí o sí en el Real Madrid. Además, Lopetegui también cerró filas sobre el tema y aseguró su continuidad.

En el vestuario merengue también tienen clara la continuidad de Luka Modric, no tienen dudas sobre el compromiso del jugador con la causa blanca, sobre todo tras los últimos años repletos de títulos con la casaca del Real Madrid. Los pesos pesados creen que no hay Caso Modric y que todo esto se solucionará con una renovación de contrato que satisfaga al croata, más allá de que sería una subida salarial completamente merecida.

Modric, a sus 32 años, tiene contrato con el Real Madrid hasta 2020, dos temporadas más de blanco. Desde el club ven acertada una renovación y mejora de sus emolumentos para asegurar la continuidad del croata y la felicidad de éste, ya que consideran que debe ser de los mejores pagados del vestuario. El jugador tiene previsto volver a los entrenamientos este miércoles y se espera que rompa el silencio para dejar clara su continuidad en el Santiago Bernabéu

Similar a Sergio Ramos

Algo parecido sucedió hace tres años con Sergio Ramos. Saltó la posibilidad de que el sevillano recalara en el Manchester United. Los rumores corrieron como la pólvora y la posibilidad de que el central se marchara parecía real. El Real Madrid no lo dudó, movió rápido su maquinaria y cerró la renovación del hoy capitán y jerarca de la zaga blanca. Con Modric puede pasar lo mismo en los próximos días.