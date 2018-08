Luca Zidane busca equipo

Julen Lopetegui no es partidario de apartar a jugadores pese a que no cuenten para él. Se llevó a todos los disponibles a Estados Unidos aun sabiendo que muchos no acabarán formando parte de la primera plantilla la próxima temporada. Uno de ellos es Luca Zidane, que no ha jugado ni un minuto en los dos partidos de pretemporada que ha disputado hasta la fecha el Real Madrid y que sabe que tiene que buscarse equipo.

Y en ello está el hizo del ex entrenador blanco. Keylor Navas, Kiko Casilla y Lunin están por delante de Luca, y a todo ello hay que sumar que Thibaut Courtois todavía puede recalar en el Real Madrid si el Chelsea encuentra un portero de garantías en el mercado antes del 9 de agosto, día en el que acaba la ventana de transferencias en Inglaterra. En esas, Luca y su entorno han puesto en marcha la maquinaria para buscar un nuevo desafío, un equipo en el que pueda seguir creciendo como jugador y jugando de manera más regular.

El joven meta nacido en Francia acaba contrato con el Real Madrid en 2019, es decir, le quedaría un año más. Sin embargo, en Concha Espina no van a poner demasiadas pegas a Luca para salir del conjunto merengue porque saben que no va a jugar. De hecho, sólo podría quedarse como tercer portero si no acaba llegando Courtois y el club encuentra una cesión interesante para Lunin, joven portero fichado este verano y sobre el que hay muchas esperanzas depositadas.

Luca Zidane ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid en la edad de prebenjamín. Fue ascendiendo y jugando en todos los equipos de La Fábrica hasta que el curso pasado, con su padre como entrenador del primer equipo, pasó a formar parte del plantel como tercer portero a la vez que seguía disputando algunos partidos con el Castilla en Segunda B. Pero su etapa en el Real Madrid parece que ya ha llegado a su fin, aunque para marcharse antes deberá recibir una propuesta interesante.