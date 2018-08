La agenda de sustitutos de Modric que maneja el Real Madrid

El Real Madrid no se plantea que se vaya de Luka Modric. En Italia siguen dando por hecho que el centrocampista croata quiere abandonar el Real Madrid para fichar por el Inter de Milán, una maniobra de sus agentes que no ha gustado nada en Concha Espina. Las formas no son las correctas y Modric se mantiene en silencio, sin desmentir ninguna de las informaciones que aparecen día sí y día también en la prensa italiana. Todo debe quedar resuelto a la vuelta de sus vacaciones, pero el Real Madrid confía en que todo quede finalmente en una anécdota y Modric siga siendo el cerebro del equipo.

Pero, ¿y si el balcánico se cierra en banda e insiste en marcharse? Es una hipótesis y suena muy raro que Modric se plante y pida salir del Real Madrid, pero si lo hace y llega una oferta buena para el club no se puede descartar nada. El mundo del fútbol es así y ahí está el ejemplo reciente de Cristiano Ronaldo. En el remoto caso de que Modric se marchara este verano, los responsables deportivos del club manejan una lista de fichajes ‘imposibles’ para cubrir la hipotética baja del croata. En Concha Espina tienen varios e importantes nombres sobre la mesa, con el hándicap de que sus equipos pedirían cantidades estratosféricas por ellos.

Kevin De Bruyne

El centrocampista del Manchester City está en el mejor momento de su carrera. A sus 27 años, ha alcanzado la madurez futbolística y es un jugador clave en los esquemas de Pep Guardiola. Tiene una gran visión de juego y un guante en su pierna derecha. Además, tiene mucha llegada y gol.

Pogba

Un viejo deseo del Real Madrid. El Mundial ha servido para volver a mostrar su mejor versión, pues en el Manchester United de Mourinho no ha terminado de demostrar su nivel. Sigue siendo joven, tiene 25 años, y aportaría un despliegue físico muy importante, además de su buena visión de juego y llegada.

Verratti

Pasan los años y sigue en el PSG pese a que varias veces ha querido marcharse de París. Verratti siempre gustó en las oficinas del Bernabéu, pero el Real Madrid nunca se decidió a ir a por él. Su físico es más limitado, pero tiene mucha calidad, conduce, ve líneas de pase donde no las hay…

Thiago

Ha sido ofrecido al Real Madrid en varias ocasiones. Sin ser un jugador de gran recorrido, su calidad hace que sea capaz de llevar la manija de su equipo y que controle el ritmo de los partidos. Tiene buen golpeo y conoce muy bien a los españoles de la Selección.

Pjanic

El bosnio ha explotado tarde, pero está cuajando unas temporadas soberbias en la Juventus. Tiene un golpeo espectacular de balón y cada vez participa más en el juego de su equipo. Físicamente no es un portento, pero lo suple con su inteligencia sobre el campo.