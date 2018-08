Theo se quedó sin jugar y su cesión es inminente

La Real Sociedad y el Fulham negocian la cesión del joven lateral Reguilón cuajó un buen partido ante la Juventus

No corren buenos tiempos para Theo Hernández, que no parece gozar de la confianza de Julen Lopetegui. De hecho, el Real Madrid le busca salida y la Real Sociedad y el Fulham son los equipos que más interés han mostrado por el joven lateral izquierdo, que no debe pasarse otro año en blanco porque su proyección puede verse frenada de manera importante. Theo viajó a Estados Unidos con el Real Madrid, trabaja con el grupo e incluso jugó contra el United.

Pero este sábado no disputó ni un minuto ante la Juventus y su salida en forma de cesión es inminente. Pese a que Lopetegui todavía no dispone de Marcelo, el dueño del carril izquierdo frente al conjunto italiano fue el canterano Sergio Reguilón, que cuajó un gran encuentro. Rápido, atrevido, capaz de asociarse con sus compañeros… Mientras tanto, Theo veía el partido desde el banquillo sabiendo que se marchará muy pronto de la disciplina blanca.

El Fulham entra en escena

Sin embargo, su destino no está claro a día de hoy. La Real Sociedad quiere reforzar esa posición y creen que Theo puede recuperar el nivel que ofreció en el Alavés con continuidad y confianza. Sin embargo, el club donostiarra no quiere hacerse cargo de la ficha íntegra del jugador, por lo que el Real Madrid estudia otras opciones. Y ahí entra el Fulham inglés, que también ha pedido la cesión de Theo y pagaría el salario completo al jugador a cambio de hacerse con los servicios del galo a préstamo.

Vaya donde vaya, lo que parece claro es que Theo Hernández no va a tener un sitio en los planes de Julen Lopetegui, de ahí que su salida en forma de cesión sea inminente. El Real Madrid pagó 26 millones de euros por él al Atlético el pasado verano, una inversión importante, por lo que la idea de la entidad es que el futbolista pueda recuperar su mejor versión lejos del Bernabéu para que vuelva más maduro y siendo mejor jugador.