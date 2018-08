Sarri: “No me interesa lo que diga el agente de Courtois, quiero que me lo diga él”

El Chelsea ha perdido este domingo ante el Manchester City (0-2), que ha revalidado el título de la Community Shield. En la portería del conjunto blue ha estado el argentino Willy Caballero porque Thibaut Courtois regresa a los entrenamientos este lunes. El portero belga quiere marcharse al Real Madrid. Lo dejó claro este sábado su propio representante, pero Sarri, técnico del Chelsea, quiere que sea el propio guardameta el que se lo diga personalmente.

“No me interesa su agente. Quiero escuchar si Courtois me dice lo mismo. Quiero jugadores con un nivel muy alto de motivación”, dijo el técnico italiano en rueda de prensa tras ser cuestionado por el futuro del meta belga, que cree que ha cumplido un ciclo en el Chelsea y considera que es su gran oportunidad para fichar por el Real Madrid. “¿Courtois y Hazard? Hablé con ellos hace un par de días y creo que hay más buenas noticias que malas”, añadió el entrenador de los blues en rueda de prensa, dejando entrever que el ex portero del Atlético puede continuar una temporada más en Londres pese a que quiera marcharse al Real Madrid.

Quiere jugar en el Real Madrid

Y es que su representante, Christophe Henrotay, dejó muy claro este sábado que Courtois quiere vestir de blanco: “He estado leyendo en todos los lados que el Chelsea está diciendo que es una decisión de Courtois, pero él le ha dejado claro al club que la mejor opción para él es irse a Madrid. Para Thibaut es una gran decisión porque quiere estar cerca de su familia, y el Chelsea tiene una oferta para aceptar”.

El Chelsea no encuentra en el mercado un sustituto de garantías para Courtois, y ese es el gran impedimento para que el belga no haya recalado ya en el Real Madrid. Quedan cuatro días de mercado en Inglaterra, por lo que si el Chelsea no ficha un portero top antes del 9 de agosto Courtois podría verse forzado a quedarse y se podría marchar gratis en junio de 2019.