El paso al frente de Marcos Llorente

Marcos Llorente se ha llenado de confianza y ya luce como jugador del Real Madrid

Marcos Llorente está ante su ‘primer’ año en el primer equipo del Real Madrid y lo quiere aprovechar. Es cierto que la temporada pasada ya tuvo ficha con el vigente campeón de Europa, pero también es verdad que Zidane nunca creyó en un jugador que no pudo demostrar en el Santiago Bernabéu todo lo bueno que adquirió en el Alavés. Ahora, con la llegada de Lopetegui, su situación ha cambiado notablemente y frente a la Juventus, en el segundo partido de la pretemporada, lo demostró.

El canterano salió en el segundo tiempo y encandiló al madridismo. Si frente al United en el primer partido de la pretemporada estuvo bien, con brazalete incluido, ante los italianos mejoró su versión en 45 minutos en los que dejó claro lo mucho y bueno que puede aportar al equipo. En su entrada al terreno de juego se posicionó en el centro del campo, su hábitat natural. Ahí dio rienda suelta a su sentido táctico. Imprimió velocidad al equipo, se sacrificó en defensa y salió con el balón jugado. En el plano físico va sobrado. Pero cuando Lopetegui dio entrada a Odegaard, otro que dejó muy buenas sensaciones, retrasó su posición al centro de la zaga.

Junto al canterano José León, finalizó el encuentro como central y su nivel, ese que mostró en el medio del campo, no se resintió. En la defensa se mostró contundente, lleno de ganas. No obstante, Llorente ya jugó de central varios partidos en su etapa en el Castilla con Zidane como entrenador. Será por eso que muchos tras terminar el partido no terminaban de comprender como el técnico galo no dio más oportunidades el pasado curso al madrileño.

Llorente tiene claro que quiere seguir defendiendo la camiseta del Real Madrid esta temporada. Si cuando finalizó el pasado curso se replanteó su futuro y no veía con malos ojos una salida, Julen le ha convencido y ahora tiene ante sí la oportunidad de cumplir su sueño triunfar de blanco, ese por el que lleva peleando desde que tenía 13 años.