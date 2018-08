Lopetegui y Celades convencen a Mayoral

Borja Mayora quería dejar el Real Madrid, pero la situación ha cambiado Celades, su gran valedor, le aporta confianza y tiene muchas opciones de seguir vistiendo de blanco

La vida ha cambiado de forma notable para Borja Mayoral en las últimas semanas. Tras volver el pasado verano al Real Madrid y no contar con oportunidades, a pesar de que sus estadísticas no eran ni mucho menos malas -siete goles y tres asistencias en 927 minutos-, tenía claro que debía tomar decisiones. Esto le llevó a replantearse su futuro una vez finalizada la pasada temporada.

Mayoral era consciente de que no podía vivir otro año como el anterior. A los pocos minutos que disputó el pasado curso, hay que sumarle la compleja campaña que vivió en el Wolfsburgo hace dos campañas. Por lo tanto, el de Parla no estaba dispuesto a afrontar una tercera temporada en la que no tuviese protagonismo. Algo siempre peligroso para un jugador tan joven como Borja, ya que su carrera puede quedar estancada.

Desde que el Madrid pusiese el broche de oro a la temporada en Kiev ganando la Decimotercera, Mayoral comenzó a recibir ofertas y la que más satisfacía a todas las partes era la del Alavés. El jugador llegó a dar el sí a un conjunto vitoriano que mantiene muy buenas relaciones con el Real Madrid. Por ello, hace no tanto, el conjunto madridista, Mayoral y los vascos tenían claro que el ariete saldría y en la presente temporada marcaría goles en Mendizorroza como futbolista babazorro, pero ahora todo ha cambiado.

Julen Lopetegui le ha dado la confianza que necesitaba y Mayoral ha demostrado al entrenador madridista que puede asumir a la perfección el papel de segundo delantero que ya tuvo el año pasado con Zidane, pero esta vez con más protagonismo. A esto hay que añadirle la reciente llegada de Albert Celades, su gran valedor. El asistente de Julen siempre ha tenido una fe ciega en el canterano madridista.

Celades, clave en su futuro

En su etapa como seleccionador sub-21 siempre ha contando con Mayoral. No importaba si jugaba o no, Borja era uno de los fijos. Se lo llevó al Europeo de 2017, donde España logró el subcampeonato, y fue titular en los últimos siete partidos que el combinado español jugó con Celades como técnico.

Por todo esto, la situación ha dado un vuelco notable para un jugador que tenía decidido cambiar de aires y, en estos momentos, la intención de todas las partes es que siga vistiendo de blanco. Todavía queda mucho mercado por delante, pero por ahora Mayoral tiene todas la papeletas para ser el segundo delantero del Real Madrid.