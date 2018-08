Karim Benzema ha asumido galones en el vestuario del Real Madrid

Benzema coge galones esta temporada. Ha llegado su momento. El momento de dar un paso al frente y demostrar porque es el tercer capitán del Real Madrid. Sin Cristiano Ronaldo, el galo se ha convertido en el tercer futbolista con más antigüedad dentro de la plantilla, por detrás de Sergio Ramos y Marcelo.

El francés encara su décima temporada en el Real Madrid con grandes retos y con una dosis de responsabilidad añadida a la que ya supone ser el delantero del 13 veces campeón de Europa. Benzema ha entendido en esta pretemporada que tiene que asumir el papel de Cristiano Ronaldo dentro y fuera del campo. En el césped se han ido rumbo a Turín 50 goles, por lo que Karim no podrá firmar una temporada como la pasada, en la que marcó 12 goles en 47 partidos. También es cierto que repartió 11 asistencias. Pero su rol ahora es otro.

Benzema ya no va a tener que jugar para Cristiano, su socio preferido en estos años como madridista, ahora va a tener que tratar de dar ese paso que tanto tiempo le lleva reclamando la afición del Santiago Bernabéu. El de Lyon se deberá poner por primera vez el disfraz de delantero centro, ese que siempre ha portado con disimulo, para convertirse en el principal referente del ataque madridista. Y, por el momento, parece que lo está haciendo, ya que el único gol que ha hecho este nuevo Real Madrid de Lopetegui lleva su firma.

El ariete tiene la confianza del club, del nuevo entrenador y el respaldo de sus compañeros. El curso pasado no fue el mejor para él, aunque hizo dos goles en la vuelta de las semifinales de la Champions ante el Bayern y en la final, pero sus números no fueron buenos y estuvo siempre muy cuestionado. A esto hay que añadirle que se quedó fuera del Mundial, un torneo que ganó Francia y, si no fuera por asuntos extradeportivos, él estaba llamado a ser el delantero de su país. Pero eso es pasado y ahora por delante se le abre un nuevo capítulo que quiere aprovechar.

Un pilar para los jóvenes

Sus galones también le llevan a ser un ejemplo para los más jóvenes. Borja Mayoral le tiene como auténtico referente y Karim siempre que puede le cuida y le intenta ayudar en su carrera. Algo similar pasa con su compatriota Theo. El defensa galo tiene su futuro en el aire y el delantero le aconseja en todo momento.

Ahora, Benzema se está centrando en Vinicius. El joven jugador brasileño todavía está aclimatándose al Real Madrid y Karim, que también llegó muy joven a la casa blanca, intenta ser uno de sus apoyos aportándole su experiencia.