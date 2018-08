Real Madrid – Juventus: International Champions Cup en directo

Sigue en directo el partido del Real Madrid contra la Juventus en la International Champions Cup 2018 Los blancos afrontan su segundo partido de pretemporada tras caer derrotados frente al Manchester United en Miami La Juventus apura su preparación hacia el comienzo de la Serie A Cristiano Ronaldo no se verá las caras ante su ex equipo, ya que el luso está entrenándose en Turín

En breve también conoceremos el once de la Juventus. Recordamos que Cristiano Ronaldo no será de la partida, ya que se está entrenando en Turín. Sergio Ramos está calentando sobre el césped del escenario del partido. Hoy no será titular y es poco probable que dispute minutos. Llama la atención la presencia de los canteranos Javi Sánchez y Reguilón. Ambos cuajaron un gran encuentro ante el Manchester United. También parten de inicio hombres como Navas, Kroos e Isco. Vinicius, una de las sensaciones del debut, comenzará en el banquillo. ¡Ya se conoce el once del Real Madrid! Lopetegui apuesta por el siguiente equipo titular: Keylor Navas; Dani Carvajal, Nacho, Javi Sánchez, Reguilón; Valverde, Kroos, Ceballos, Isco; Bale y Benzema. Recordamos que el partido comenzará en España a las 00:05 horas y se podrá ver en Bein LaLiga. Será el segundo partido del Real Madrid en el estadio de los Washington Redskins de la NFL. Los madridistas ya jugaron aquí el 9 de agosto de 2009 en una victoria ante el DC United (0-3).

¡El Real Madrid ya está en el estadio de Maryland! La expectación es máxima para ver a los jugadores de Julen Lopetegui. Real Madrid y Juventus se reencuentran después de haber protagonizado uno de los traspasos más sorprendentes de los últimos años: la salida de Cristiano Ronaldo el pasado 11 de julio. El astro portugués, gran atractivo para este choque, será la principal ausencia después de incorporarse a los entrenamientos esta semana.En breve conoceremos los onces oficiales. Se espera que el técnico madridista, Julen Lopetegui, no cambie demasiado el esquema respecto al duelo frente a los ingleses, pudiendo dar entrada a los internacionales que llegaron más tarde ¡Muy buenas noches! El Real Madrid disputará su segundo partido de pretemporada ante la Juventus. Los blancos debutaron en la International Champions Cup ante el Manchester United.