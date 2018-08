¿Pacto entre Florentino y Modric para salir del Real Madrid?

La Gazzetta dello Sport, diario referente italiano del deporte, está llegando muy lejos en la hipotética salida de Luka Modric del Real Madrid. El rotativo rosa informa que existe un pacto entre el jugador y el presidente Florentino Pérez para salir del club blanco en caso de no sentirse cómodo, como ya ocurriera con Cristiano Ronaldo para desembarcar en la Juventus.

El periódico italiano informa de que el pacto consistiría en dejar salir a Modric a un precio relativo –no los 750 millones de su cláusula– a un destino que le apeteciese siempre y cuando no estuviese cómodo en el Real Madrid. El jugador, aún de vacaciones en Italia, no se ha pronunciado al respecto, pese a que en el club insisten en que se trata de una treta de su agente para subir su salario.

El caso es que La Gazzetta dello Sport sigue refiriéndose al traspaso de Modric como algo posible e inminente ante el desconcierto madridista, a quien no han comunicado nada de estas intenciones desde el entorno del futbolista.

Modric tiene contrato de blanco hasta 2020 y en el club saben que, a sus 32 años, su agente podría estar buscando un nuevo contrato dorado para los últimos años de su trayectoria. En el club blanco están dispuestos a renegociar su ficha.