El método Pintus cambia con Lopetegui

Los jugadores siguen estando sometidos a los duros entrenamientos que plantea el italiano.

El Real Madrid última su pretemporada en Miami y lo hace un año más bajo las órdenes de Antonio Pintus. El preparador físico del conjunto madridista ha conseguido durante las últimas temporadas mantener a los jugadores en un gran estado de forma durante todo el curso y lo ha hecho gracias a la gran carga de trabajo a la que les somete durante la pretemporada. Aunque ahora, con Julen Lopetegui al mando del conjunto blanco, los ejercicios y el método del italiano han variado respecto a los últimos dos años.

El preparador llegó al club con Zinedine Zidane en el banquillo. El técnico francés le conocía de su etapa como jugador, donde coincidió con él y le sufrió en la Juventus. Tras sus primeros meses al frente de la nave madridista, pidió expresamente su fichaje para preparar la siguiente temporada. Ahora, ya sin el galo, Pintus continua preparando a las estrellas del conjunto blanco de cara a la temporada 2018-19.

Aunque su método ha cambiado, adaptándose a lo que pide Lopetegui. El ex seleccionador nacional quiere que el juego de su equipo pase por dominar más el balón, tal y como se demostró en el primer partido de la gira norteamericana ante el United. De ahí las variaciones en sus entrenamientos.

Si en las anteriores concentraciones del conjunto blanco en Estados Unidos destacaban las dobles sesiones infernales en las que predominaban los ejercicios para incrementar la resistencia de los jugadores, ahora domina e balón. El ejercicio físico era el principal protagonista con Zidane. Carrera continua, saltos, abdominales, flexiones… todo ello para alcanzar rápido un gran nivel y llegar en ventaja respecto al rival en los primeros partidos de la temporada.

Eso no quita para que ahora con Lopetegui no se busque exáctamente el mismo fin. La temporada será larga y gran parte de lo que suceda estará ligado al trabajo de las primeras semanas de la temporada. Y si de eso hay alguien que sabe, es Pintus. Por ello, aunque los ejercicios no se centren tanto en la resistencia, los entrenamientos siguen siendo igual de duros.

La plantilla está siendo sometida a una buena carga de trabajo por parte del preparador. Algo a lo que hay que sumar el clima de Miami, que hace que la paliza pese aún más. Con unas temperaturas altas -aunque no tanto como las que estamos registrando en España- y con una humedad notable, el calor se hace asfixiante y los jugadores acaban agotados.

Pero todo sea por empezar la temporada como las anteriores. El conjunto madridista demostró estar un punto por encima del resto en las dos Supercopas del pasado año, venciendo al United y pasando por encima del Barcelona. Algo similar a lo ocurrido en la 16-17, donde se llevaron el primer título europeo del curso y afianzaron en las primeras jornadas el liderato de una Liga que acabarían conquistando.