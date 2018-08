La Juventus tienta a Marcelo para jugar con Cristiano Ronaldo

La Juventus quiere apuntalar su proyecto con el fichaje de Marcelo Una subida de sueldo y volver a jugar con Cristiano Ronaldo, los principales argumentos de la Juventus para convencer a Marcelo

La Juventus quiere seguir pescando en el Real Madrid. Después de hacer el fichaje del verano contratando a Cristiano Ronaldo, el conjunto transalpino se ha lanzado ahora a por Marcelo para que el lateral brasileño sea la guinda del pastel de un equipo con el que quieren pelear por todo esta temporada que está a punto de arrancar.

La Vecchia Signora va con todo para convencer al internacional carioca. Los italianos ya han iniciado los contactos con Marcelo, al que pretenden convencer con varios argumentos de peso. Uno de ellos es el económico. Una subida sustanciosa de su salario sería el primer aliciente con el que los bianconeri pretenden llamar la atención del lateral del Real Madrid.

A esa subida de sueldo le acompañaría un contrato hasta 2022, respetando los años que le quedan de contrato con el Real Madrid. Por lo tanto, Marcelo podría firmar con la Juventus para las próximas cuatro temporadas, una cifra bastante seductora para un lateral que el pasado mes de mayo cumplió los 30 años.

Es bien conocida la gran relación de amistad que mantienen Marcelo y Cristiano Ronaldo. Es otra de las grandes bazas con las que juega la Juventus para convencer al futbolista del Real Madrid. El plano sentimental podría ser un factor determinante para volver a unir a la pareja. Cuando se anunció la marcha del luso, el brasileño no dudó en compartir en las redes sociales una emotiva carta de despedida hacia el nuevo jugador de la Vecchia Signora, comenzando la misiva con un “hasta pronto”.

El Madrid se remite a su cláusula

Marcelo no vería con malos ojos volver a defender el mismo escudo que Cristiano Ronaldo. En este caso tendría que ser el de la Juventus, a la cual ha comenzado a seguir en Instagram, pero en el Real Madrid no quieren vender al futbolista. En el club blanco se remiten a su cláusula de rescisión. Con CR7 cedieron, pero al igual que con Modric, en Chamartín no tienen la más mínima intención de traspasar a un jugador de la talla de Marcelo por menos que su cláusula liberatoria.

El Real Madrid de Julen Lopetegui echó a rodar hace varias semanas mientras poco a poco se van incorporando los futbolistas que participaron en el Mundial disputado en Rusia. Casemiro se ha incorporado a los entrenamientos en Valdebebas, pero Marcelo aún no ha regresado. Lo hará el próximo sábado, tal y como tenía acordado con el club blanco.