Cassano quiere volver a jugar: “Peso 82 kilos, algo que antes nunca había pasado”

Cassano, que había colgado las botas el verano pasado, se ve preparado para volver a fichar por algún equipo

Antonio Cassano quiere volver a sentirse futbolista. Ya hace poco más de un año anunciaba que se retiraba, posteriormente se arrepentía de sus palabras y días más tarde volvía a comunicar que colgaba las botas.

Después de un año en blanco, Antonio Cassano ha reconocido a Sky Sports que se siente preparado para volver a los terrenos de juego. “Realmente quiero jugar y, además, estoy bien físicamente”, aseguraba el mítico jugador italiano que militó en conjuntos como la Roma o Real Madrid.

“Peso 82 kilogramos, algo que nunca antes había sucedido”, confiesa Antonio Cassano, que se ve en perfectas condiciones para volver a fichar por un equipo y aportar su granito de arena.

“El año pasado no hubo chispa, pero si algún equipo interesante me está buscando, lo tendré en cuenta”, comentó el futbolista, que desvela sus intenciones de volver a calzarse las botas, aunque no en cualquier club.