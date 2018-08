En Concha Espina reina la tranquilidad. Se ha marchado Cristiano Ronaldo, el jugador más importante del Real Madrid en los últimos años, pero en los despachos del Santiago Bernabéu están convencidos de que la plantilla blanca tiene nivel de sobra para que otros jugadores den un paso adelante y la salida del portugués no afecte tanto como pueda parecer por sus brillantes números como madridista. Esto no quiere decir que los responsables deportivos no estén atentos al mercado, que lo están y mucho.

Sin embargo, el Real Madrid tiene muy claro que no va a hacer ninguna locura, y menos por jugadores con una edad elevada o que se consideren que no mejoran lo que ya hay en el conjunto merengue. Además, la sintonía con Julen Lopetegui es total en ese sentido. El entrenador vasco no ha pedido ningún refuerzo a la cúpula más allá de Thibaut Courtois, cuyo fichaje está cerrado a falta de que el Chelsea encuentre un sustituto para el belga y ambos clubes hagan oficial el traspaso.

Eso no quiere decir que el Real Madrid no tantee opciones. De hecho, en Concha Espina siguen peinando el mercado en busca de opciones que puedan mejorar y complementar la plantilla. “Mientras esté abierto el mercado no se puede descartar nada”, dicen de puertas para adentro en la cúpula. Es obvio que el equipo mejoraría si Benzema tuviera más competencia y llegara un delantero centro de otro perfil, más rematador, más físico que el francés, que es más asociativo.

También se podría estudiar la llegada de otro lateral izquierdo si finalmente Theo Hernández se marcha de la disciplina blanca este verano, o un centrocampista si salen Kovacic y/o Llorente, pero a día de hoy en el Real Madrid están muy tranquilos porque Lopetegui se conforma con lo que tiene y está convencido de que con el actual plantel se puede pelear con garantías por todos los títulos.