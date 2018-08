Bale y Kroos estaban en la lista de cinco fichajes que Mourinho dio al United

Toni Kroos y Gareth Bale formaban parte de esa lista de cinco fichajes que demandaba José Mourinho para la próxima temporada en el Manchester United. El técnico portugués mostró públicamente su enfado con la directiva del club, ya que ninguno de los integrantes de esa lista había llegado. Para el Madrid, ambos son intocables.

“Entregué una lista al club con cinco futbolistas que me interesaban hace meses y no ha llegado ninguno. Me gustaría tener a dos jugadores más… pero no creo que vayan a ser dos. Espero que uno sea posible”, confesó el técnico del Manchester United, José Mourinho, tras la pasada derrota ante el Liverpool (1-4) en su segundo partido de la International Champions Cup.

Dos de los integrantes de esa lista de pretendidos por el de Setúbal pertenecen al Real Madrid: Toni Kroos y Gareth Bale. A ambos tuvo la ocasión de ver en el partido entre los red devils y el conjunto blanco jugado esta semana en Miami, con victoria para los ingleses. Mourinho pretendía que con la llegada del alemán y del galés el United pudiera dar el salto de calidad necesario para competir con equipos como el City, Liverpool, Tottenham en la Premier League.

Pero ambos son intocables para el conjunto blanco.”No se venden, son fundamentales para nuestro proyecto”, es la respuesta que le han dado en Concha Espina al United ante la petición de estos dos jugadores.

Desde la llegada de Toni Kroos al Santiago Bernabéu en 2014, su presencia en el centro del campo es indiscutible. Tuvo su puesto asegurado con Zinedine Zidane y se espera que también sea así con Julen Lopetegui. En cuanto al galés, vieja pretensión de Mourinho, pese a que su futuro estuvo en el aire al término de la pasada temporada, la situación ha cambiado y seguirá siendo jugador del Real Madrid.

Así lo dejó ver Julen Lopetegui en su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid previa al partido con el United.“Estamos encantados con Gareth y convencidos de que va a hacer un gran año. Es un jugador extraordinario y esperamos mucho de él. Va a dar su mejor versión sin duda”, apuntó el técnico vasco. Pese a que el año pasado no gozó de los minutos que deseaba, la marcha de Cristiano y el cambio de entrenador ha hecho revertir su situación. Ahora Bale parece llamado a asumir el liderazgo en el terreno de juego tras la marcha de Cristiano Ronaldo.

El conjunto de Mourinho también ha realizado una oferta por Kovacic de 60 millones, pero el Madrid la ha rechazado. Parece que el portugués tendrá que buscar en otro lado.