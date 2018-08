Las cinco claves del estreno del nuevo Real Madrid de Lopetegui

Analizamos las cinco claves del nuevo Real Madrid de Julen Lopetegui

El nuevo Real Madrid de Julen Lopetegui tuvo su puesta de largo ante el Manchester United. Tras más de 20 entrenamientos, los blancos afrontaron su primera prueba contra los ingleses en el primer partido de la International Champions Cup. Los madridistas todavía tienen mucho trabajo por delante, algo normal a estas alturas del curso, pero en el primer test ya se pudo ver la mano del técnico donostiarra.

A pesar de las muchas e importantes bajas que tienen todavía los madridistas, Lopetegui pudo observar como los jugadores disponibles han asimilado su idea de fútbol en los 17 días que llevan de trabajo.

Presión alta

Desde que el árbitro pitó, el equipo blanco comenzó a asfixiar a su rival. Desde la delantera, formada por Vinicius, Bale y Benzema, comenzaba una presión que en muchas fases del encuentro dificultó la salida de balón del United. En el segundo acto, con el cambio al 4-4-2, esta clave fue en aumento.

Posesión de balón

Esa presión permitía recuperar el balón y, cuando esto sucedía, el Real Madrid disfrutaba con la pelota en sus botas. Con Ceballos como faro y director, los hombres de Lopetegui tocaban con paciencia, aunque siempre con la idea clara de irse al ataque. Cuando el sevillano fue cambiado el equipo mantuvo la misma tónica. El resultado fue un 70% de posesión para los madridistas.

Importancia de las bandas

Lopetegui ha hecho especial hincapié durante estos primeros días de trabajo en la importancia de explotar las bandas con las internadas de los laterales. No es para menos cuando cuentas con Marcelo, Carvajal, Odriozola y Theo. En esta primera prueba, Odriozola y Theo fueron un auténtico problema para los defensas del United. Cada internada del vasco generaba peligro, al igual que las de un Hernández que terminaría dando una asistencia a Benzema para marcar el primer gol madridista. Este Madrid tendrá alas.

Movilidad en ataque

Bale, Benzema y Vinicius formaron el primer tridente de la era Lopetegui. La recién bautizada BBV. Y ésta no dejó de moverse y rotar. El brasileño y el galés intercambiaron las bandas en varias ocasiones, mientras que Karim se movía con total libertad tanto por el centro como por los costados.

Máximo compromiso

El compromiso no se debe negociar y los blancos no lo hicieron. Los titulares, los jóvenes y la artillería pesada que salió en los minutos finales lo dieron todo. Sólo dos errores defensivos permitieron generar peligro a un United tremendamente acertado, ya que los once jugadores que estuvieron sobre el campo se emplearon a fondo en todos los apartados.