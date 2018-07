Lopetegui: “Es un reto reinventar el equipo sin Cristiano”

Lopetegui quiere reforzar al Real Madrid con otro delantero La era Lopetegui comienza esta madrugada ante el Manchester United de Mourinho

Julen Lopetegui dio su primera rueda de prensa con el escudo del Real Madrid ya en el pecho. Lo hizo desde Miami donde el equipo blanco jugará en la madrugada de este miércoles su primer partido de la pretemporada. El técnico madridista habló de todos: de los que tiene, de los que podrían venir y del gran ausente, Cristiano Ronaldo.

Valoración del trabajo

“Tenemos mucha intensidad y con ilusión. Hasta ahora encantado porque además no hemos tenido ningún contratiempo a modo de lesión y vamos quemando etapas en los 20 entrenamientos que llevamos.”

Salida de Cristiano y papel de Bale

“Reconocimiento a uno de los jugadores más importantes de la historia del Madrid, el club valoró su legado facilitando su salida. Estamos convencidos de que Bale va a hacer un gran año y esperamos mucho de él. Trabajaremos para que nos dé su mejor versión”.

Necesita otro nueve

“Cuando fiché Cristiano todavía pertenecía pero pronto manifestó su idea de salir. Como entrenador es un reto apasionante hacer un equipo competitivo sin Cristiano”.

Posibles refuerzos

“Tenemos pendientes seis excelentes fichajes, Ramos, Varane, Modric, Kovacic… Estamos encantados con la plantilla que tenemos y convencidos de que vamos a luchar por todos los objetivos como no puede ser de otra manera en el Real Madrid. Queremos ser un gran equipo en el terreno de juego. Si no viene o no se va ningún jugador seré un entrenador feliz”.

Seguir con éxito

“La historia del Madrid marca el camino de todos los estamentos del club. Hay que buscar más, intentar ganar siempre y es lo que haremos para que el el equipo siga mejorando e intentar tener las herramientas para lo que nos va a exigir la temporada. La historia del Real Madrid no permite otra cosa y es la que marca el paso”.

Partido ante el Manchester United

“La importancia es la de preparar la temporada en todos los aspectos. Coger el ritmo de competición, haremos frente al partido de la mejor manera posible aunque llegamos algo más cortos de preparación que ellos y trataremos de estar a la altura de las circunstancias y poder seguir en esos pasos para la preparación de la Supercopa, que es el primer gran objetivo de la temporada. Que no haya lesionados también es muy importante”.

Bale y Benzema

“Han trabajado de manera extraordinaria. Con el compromiso e ilusión que les genera esta temporada. Gran oportunidad para reinventar el equipo y reforzar la palabra equipo. Hay que tener claro lo que queremos, aunque también hay que destacar que tenemos grandes individualidades y con ellas trataremos de hacer un gran equipo”.

Keylor Navas

“He hablado con él y estamos felices de tenerle. No hay más que comentar. Keylor lleva varias temporadas siendo un jugador importante en el Real Madrid y queremos que siga así”.

Posiciones para reforzar

“No vamos a hablar de hipótesis. Con la plantilla que tenemos vamos a ser capaces de afrontar las exigencias que tiene el Real Madrid”.

Cristiano

“Reconocemos lo que ha sido Cristiano pero el Madrid está por encima de todo. Ya es historia, fantástica para el Madrid, y le deseamos toda la suerte del mundo. Nosotros seguiremos nuestro camino con un reto muy bonito y exigente como es el de reinventar el equipo tras la salida de un jugador como él”.

Continuidad de Bale

“Está encantado de quedarse en el Madrid y tiene una oportunidad magnífica de demostrar lo gran jugador que es. Está encantado con lo que estamos haciendo y nosotros con lo que nos está dando”.