Lopetegui imita el método Zidane

Julen Lopetegui dio su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid previa a un partido del conjunto blanco. Esta madrugada juegan su primer encuentro de la pretemporada ante el Manchester United de José Mourinho en el Hard Rock Stadium de Miami. El técnico vasco mantuvo el mismo método que en su día puso en práctica su predecesor en el cargo, Zinedine Zidane: defender a muerte a su plantilla.

Fin de la etapa Zidane y principio de la era Julen Lopetegui. Sin embargo, el método Zidane se dejó ver en la primera rueda de prensa de Julen Lopetegui previa al primer partido de los blancos en la International Champions Cup ante el United de Mourinho. El técnico vasco mantuvo el mismo método que el francés a la hora de defender a muerte a su plantilla con el fin de mantener el vestuario unido, algo que tan buenos resultados dio a Zidane como demuestran las tres Champions conquistadas, entre otros títulos.

Bale, Benzema, Keylor Navas… Julen Lopetegui tuvo buenas palabras para todos los jugadores, en especial para aquellos cuya continuidad en el Real Madrid ha estado en el aire o cuyo peso en el equipo fue menor a años anteriores durante la pasada campaña, la última con Zidane. El técnico vasco repitió en varias ocasiones que con la plantilla que tienen están en condiciones de luchar por todo y que “sería un entrenador feliz si no se marchara nadie”.

Lo cierto es que Lopetegui está muy contento con la plantilla por la actitud y esfuerzo que han mostrado sus jugadores en estas primeras sesiones de la pretemporada blanca y así lo dejó ver ante la prensa. Julen dio valor a todos y cada uno de sus jugadores, pues sabe de la importancia de mantener el vestuario unido y que todos se sientan importantes. Una filosofía que propicia los buenos resultados.

Courtois está en camino, se busca delantero

“Si no viene o no se va un jugador seré un entrenador feliz. No vamos a hablar de hipótesis. Estoy convencido de que con la plantilla que tenemos vamos a afrontar todas las exigencias”, señaló el técnico del Real Madrid en referencia a posibles fichajes este verano. Lopetegui se mantuvo firme en demostrar que con lo que tiene es suficiente.

Sin embargo, Lopetegui sabe que Thibaut Courtois está en camino y, además, ha pedido un delantero que el club está negociando, por lo que el técnico está tranquilo y confiado en que podrán luchar por conquistar todos los títulos posibles. “La propia historia del Real Madrid marca el camino de lo que cualquier profesional del Real Madrid debe mirar: ganar siempre ante la máxima exigencia“, declaró el técnico madridista antes de iniciar su primer curso al frente del banquillo del Bernabéu.