Lopetegui entrena con gafas de sol por prescripción médica

Se debe a un pequeño problema ocular que sufre Lopetegui, por el que debe proteger sus ojos del sol

Se ha convertido en norma no escrita la ecuación que conforman Julen Lopetegui y sus gafas de sol. Desde que arrancara la pretemporada del Real Madrid y se pudieran ver las primeras imágenes de los entrenamientos de los blancos, entre la afición ha despertado bastante curiosidad las lentes que siempre lleva el nuevo técnico. Son innegociables.

Tal y como apunta el diario As, esto tiene una explicación. Lopetegui no lleva las gafas de sólo por cuestiones estéticas, ni mucho menos. No quiere con ellas reforzar su imagen ante sus jugadores, de sobriedad o dureza, sino que es más una cuestión médica. No es por postureo. El técnico guipuzcoano tiene un problema ocular que le obliga a proteger sus ojos de los rayos UVA del sol por precaución. Enigma resuelto.

Estaba siendo bastante habitual verle con los ojos ocultos tras sus gafas de sol en los primeros entrenamientos en Valdebebas, aunque el calor que impera en la capital justificaba el uso de éstas por el técnico. Con la expedición del Real Madrid desplazada a Estados Unidos, en Miami, donde el calor y el sol también son protagonistas pero donde puede sorprender también la lluvia, aparecieron con más fuerza las preguntas: “¿Por qué lleva gafas de sol Lopetegui?”.

El pasado domingo, en el primer entrenamiento del equipo blanco en Miami, la lluvia obligó a suspender la sesión por la dificultad de realizar éste con normalidad. En ella se vio de nuevo a Lopetegui con sus gafas de sol pese a la fuerte llovizna y llevó a que se resolvieran las dudas entre la afición. Todo tiene una explicación.

A jugadores como Ramos o Isco, habituales en cada concentración con la selección española, no les ha pillado de sorpresa esta situación, ya que estaban avisados ya por el propio Lopetegui. El entrenador guipuzcoano suele comentar esta situación a sus nuevos jugadores para que no se sientan intimidados por su mirada, siempre oculta tras sus gafas de sol.