Bale quiere renovar con el Real Madrid

Gareth Bale habría decidido quedarse para ser la estrella del Real Madrid

El futuro de Gareth Bale ha dado un giro de 360 grados, de querer irse a querer quedarse. Las salidas de Zidane y Cristiano Ronaldo han provocado que el galés haya cambiado de opinión. Ahora, según publica The Sun, el extremo británico estaría dispuesto a renovar con el Real Madrid el próximo verano. Su contrato expira en junio de 2022, sin embargo, su futuro era una incógnita después de sus palabras tras conquistar la Decimotercera.

“Creo que tengo que jugar todas las semanas, es algo que siempre he querido hacer. Si no puedo conseguirlo en el Madrid tengo que prensarlo y lo haré en verano. Ahora tengo tiempo y a ver qué puede suceder en el futuro”, dijo Bale después de ser nombrado mejor jugador de la pasada final de la Champions. En ese instante todavía no se sabía lo que iba a pasar con Cristiano, ni se imaginaba lo que iba a pasar con Zidane.

Dos meses después de aquellas palabras, la situación ha cambiado. Julen Lopetegui es ahora el comandante del navío blanco y en su rueda de prensa, previa al choque ante el Manchester United, defendió el papel del galés en su equipo y aseguró que confía en poder sacar su mejor versión para que les de el mayor rendimiento posible. A todo esto hay que sumarle que el Madrid todavía no ha fichado a un sustituto de Cristiano, hueco que quiere ocupar el Expreso de Cardiff.

Bale quiere aprovechar la salida del astro portugués para convertirse en el referente de este Real Madrid. El futbolista internacional con Gales ha tenido ofertas de equipos importantes encima de la mesa, como la del primer rival de esta pretemporada, el Manchester United, pero según la información del rotativo británico habría optado por quedarse en el Santiago Bernabéu para ser la estrella que estaba llamada a ser cuando llegó en verano de 2013.