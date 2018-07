Tuchel: “Hablé con Cavani y no quiere abandonar el PSG”

Tuchel confía en que Cavani siga en el PSG y elogió la actuación de los jóvenes ante el Atlético

Edinson Cavani es un candiato del Real Madrid para reforzar la delantera este verano. En el club blanco lo ven como la gran opción junto a Icardi para ocupar el puesto del 9, sin embargo en el PSG no están dispuestos a dejarle salir. Tras la victoria ante el Atlético, Tuchel aseguró que ha hablado con el delantero uruguayo y no tiene intención de abandonar el club en el presente mercado de fichajes

“Creo que se va a quedar en el PSG, nadie me ha comentado nada y creo que se va a quedar. No hay pensamiento de que se vaya. Hablé con él y Cavani no mostró interés en abandonar el equipo“, aseguró Tuchel tras sumar su primer triunfo a los mandos del conjunto parisino en la International Champions Cup.

Con este triunfo el PSG pone fin a su participación en la Champions del verano con dos derrotas y una victoria. Al ser preguntado por las sensaciones del equipo en el torneo, el técnico alemán reconoció que destaca “la mentalidad del equipo, con muchos chicos jóvenes, era complicado jugar este partido y la actuación en la segunda parte fue muy buena. El equipo está bien asentado. Jugamos un buen segundo tiempo y tuvimos un buen final para estos dos encuentros”.

Tuchel, al igual que Simeone, tiró de los jugadores jóvenes para afrontar este encuentro frente al Atlético de Madrid: “Hubo jugadores de 16 años en el campo y se ayudaron mucho. Estoy contento por la actuación de todo el equipo”. En última instancia se deshizo en elogios hacia el cuadro colchonero tras ser preguntado por si les ve llegando a la final de la Champions League, que se disputará en el Wanda Metropolitano.

“Es un increíble club, tiene un increíble entrenador, con gran mentalidad, sus jugadores son muy fuertes. De verdad que tiene mucha chance este año y tiene opciones de pelear por la Champions. Tiene opciones de llegar a la final y pelear por ella“, comentó Tuchel.