Kovac vuelve a cerrar la puerta a Lewandowski: “Está claro que no se irá”

Kovac asegura que Lewandowski tiene contrato y se va a quedar el mayor tiempo posible en el Bayern

El Bayern no está dispuesto a vender a Robert Lewandowski. Niko Kovac, técnico del conjunto bávaro ha vuelto a cerrarle la puerta de salida al delantero polaco y asegura que está convencido de que no será traspasado. “No hay nada nuevo con Robert, está claro que no se irá del club porque tenemos un delantero de primera y definitivamente no vamos a renunciar a él ni regalarlo“, dijo a Sky Sport Alemania.

Lewandowski está en la agenda de los grandes clubes europeos, como Real Madrid, Manchester United o incluso el Chelsea. Según esta información, en el club blanco lo verían como el recambio de Cristiano Ronaldo en caso de que fallaran las opciones de Hazard y Neymar. Su agente, Pini Zahavi, ha asegurado a lo largo del verano que el futbolista quiere nuevos retos y medita abandonar el club germano. Sin embargo, OKDIARIO ya ha informado que a día de hoy el casting del 9 se reduce a Cavani e Icardi.

Desde el Bayern no van a facilitar la salida de Lewandowski puesto que el nuevo técnico, Kovac, cuenta con él y ha dejado claro que cuenta con él. El ex entrenador del Eintracht Frankfurt afirmó que quieren ganar títulos con el polaco: “Queremos lograr mucho con él. Es un gran futbolista, que ha conseguido mucho en la Bundesliga, ha marcado muchos goles y ahora en la nueva temporada seguro que marca muchos goles“.

Kovac reconoce que Lewandowski está meditando la posibilidad de marcharse del club, pero que para el club es intransferible. “Es cierto que Robert está jugando con la posibilidad de irse a otro sitio. Sólo tiene una cosa que le gusta, la otra es lo que nosotros queremos hacer”. Por último, el técnico recalcó que el delantero va a seguir vistiendo la camiseta del Bayern durante mucho tiempo puesto que “tiene contrato, no sé por cuanto tiempo, y se va a quedar el mayor tiempo posible aquí”.