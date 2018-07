Cavani o Icardi

El casting de delanteros del Real Madrid se reduce a dos, Cavani e Icardi, que son los arietes que más gustan en Concha Espina

Sin prisas y teniendo claro que no se va a hacer ninguna locura, el Real Madrid busca un delantero centro en el mercado que pueda complementar a Karim Benzema y que le pelee el puesto al francés, un ariete contrastado que garantice un buen número de goles y que venga con la intención de ayudar al bloque, porque no se va a construir un equipo en torno a él. El casting de ‘nueves’ era amplio, pero en las últimas horas los candidatos han quedado reducido a dos: Cavani e Icardi.

Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero a día de hoy son los favoritos del Real Madrid para reforzar el frente de ataque. A favor de Edinson Cavani juega su rendimiento más que contrastado. El punta uruguayo es un ejemplo de profesionalidad y sacrificio. Se mantiene en un estado de forma óptimo y ha marcado un importante número de goles en todos los equipos en los que ha estado. Además, es un futbolista de carácter. Por condiciones y características puede ser el complemento ideal para Benzema porque son dos arietes totalmente diferentes.

Pros y contras de cada uno

Pero también hay argumentos en su contra. El principal es su edad. El charrúa tiene ya 31 años (cumple 32 en febrero) y en la cúpula no gusta fichar jugadores ya entrados en la treintena. En el caso de que se hiciera una excepción, quedaría todavía otro contra: el PSG. El club parisino no querrá reforzar a un rival directo con su máximo goleador, por lo que no pondrá fácil su salida rumbo al Real Madrid pese a que ambas directivas mantienen una muy buena relación.

La otra opción tiene nombre y apellido: Mauro Icardi. El delantero argentino del Inter de Milán está en el mejor momento de su carrera. Todavía es joven, tiene 25 años, y tiene proyección. Pero ya es un ariete más que contrastado en la élite. Lleva el gol en las venas, tiene personalidad y ve con buenos ojos dar un salto en su carrera para jugar en el Real Madrid. Sin embargo, el principal obstáculo para su fichaje es que su representante es su esposa, Wanda Nara, y en Concha Espina no quieren sentarse a negociar con la excéntrica agente. Además, tampoco termina de convencer el carácter explosivo de Icardi, algo que en el caso de llegar al Real Madrid debería controlar porque es un club en el que todo se mira con lupa.