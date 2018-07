Klopp sigue obsesionado con Ramos: “Fue despiadado y brutal”

"Pasan muchas cosas con Ramos, hay que juzgar mejor sus acciones", dice "Dio un codazo a Karius y derribó a Salah como un luchador", agrega Klopp

Perder una final de la Champions League es muy duro. Llegas a la gran final de la competición más importante del mundo a nivel de clubes, pero te quedas con la miel en los labios mientras ves al rival saboreando el título. El Liverpool pasó ese mal trago hace ahora dos meses, pero en tierras inglesas no se llegan a olvidar de aquello. De hecho, el propio entrenador red, Jurgen Klopp, sigue obsesionado con la idea de que el Real Madrid ganó por las supuestas agresiones de Sergio Ramos.

“Si lo vuelves a ver y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal. Si juntas todas las acciones de Sergio Ramos, y he visto fútbol desde que tenía cinco años, verás que pasan muchas cosas con Ramos. Creo que en una situación como la de Ramos con Salah alguien necesita juzgarla mejor. Con el VAR es una situación que debes volver a mirar”, dice Klopp.

Le tilda de “luchador”

Todavía fue más allá el alemán, que no se corta y carga contra el capitán del Real Madrid: “Fue despiadado. No creo que Mo se hubiera lastimado siempre en esa situación. Esta vez no tuvo suerte. No estoy seguro si será algo que volvamos a ver: darle un codazo al portero, derribar a un rival como un luchador en el centro del campo y luego ganar el partido”.

Klopp sigue resentido y tiró hasta de hemeroteca para desprestigiar todavía más a Ramos: “Ramos dijo muchas cosas que no me gustaron. Como persona, no me gustaron sus reacciones. En la final del año anterior contra la Juventus, fue responsable de la tarjeta roja para Cuadrado. Lo tocó un poco e hizo un gran acto de eso. Nadie habló de eso después”.

“No gusta lo que pasó, pero no podemos cambiarlo. Obviamente, en esta situación no lo entendimos y la gente dirá que soy débil o un mal perdedor, o un quejica. No lo soy. Lo acepto. Pero me preguntas sobre eso. ¡No es que me despierte por la mañana y piense en Ramos!”, finalizó el entrenador del Liverpool.