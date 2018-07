Bale es mejor sin Cristiano

Bale promedia casi un gol por partido sin Cristiano sobre el campo y 0,4 con el luso en el verde

Gareth Bale tenía las horas contadas en el Real Madrid, pero la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus ha dado un giro radical a su futuro. El galés quiere seguir en el club blanco y convertirse en la estrella del equipo de Julen Lopetegui. Los números le avalan, ya que cuando ha jugado sin el portugués sobre el campo su promedio goleador ha sido mejor que cuando han estado los dos sobre el terreno de juego.

En las cinco temporadas que han coincidido los dos cracks en el Real Madrid, han jugado 169 partidos juntos en los que Bale ha anotado un total de 64 goles, que hacen un promedio de 0,4 tantos por partido, y ha repartido 51 asistencias (0,3 por partido). Mientras que sin el luso, Gareth ha disputado 26 partidos y ha marcado 24 goles y ha asistido en seis ocasiones (0,2 por partido).

Estos números demuestran que Bale es mejor cuando no está Cristiano, puesto que sin él promedia casi un gol por partido –0,9 exactamente–. Excepto en la temporada 2014-15 en todas sale a un gol por partido, siendo su primer año (2013-14) el mejor con 10 goles en 10 partidos, a lo que hay que sumarle las tres asistencias dadas en esos 10 encuentros.

Al año siguiente tan sólo jugó tres partidos sin el astro portugués, en los que marcó un gol y dio una asistencia. En la 2015-16 sus números volvieron a mejorar sin Ronaldo en el campo, ya que anotó tres goles en tres partidos, mientras que en la 2016-17 las lesiones impidieron al galés jugar un mayor número de partidos, por lo que sólo disputó dos partidos sin Cristiano y vio portería en dos ocasiones. Por último, la pasada temporada disputó ocho partidos, anotó ocho goles y repartió dos asistencias.

Bale quiere dar un golpe sobre la mesa

Por otro lado, Bale y Cristiano han jugado 169 veces juntos en estos cinco años pero el promedio goleador del de Cardiff es inferior a pesar de que ha marcado más goles. En la primera temporada juntos, Gareth anotó un total de 12 goles y repartió 16 asistencias en 34 partidos. Al curso siguiente (2014-15), el internacional galés aumentó su registro goleador hasta los 16 tantos en 51 encuentros, en los que dio 11 pases de gol.

Los 16 goles serían su tope goleador jugando junto a Cristiano, una cifra que se repetiría en la temporada 2015-16 en los que jugó 28 encuentros con el ya ex jugador del Real Madrid y dio 14 asistencias. Un año más tarde sus números bajaron notablemente, ya que en 25 choques perforó la meta rival en siete ocasiones y dio cinco asistencias. La pasada y última campaña juntos coincidieron sobre el verde en 31 ocasiones, en las que Bale fue capaz de anotar 13 goles y asistir cinco veces.

Ahora que Cristiano ya no está, el extremo madridista tiene ante sí la oportunidad de confirmar lo que demuestran estos datos, es decir, que su rendimiento es mayor cuando no coincide con el portugués en el terreno de juego. Además tampoco está Zidane, que no contaba mucho con él y no le daba los minutos que deseaba, por lo que ahora con Lopetegui quiere dar un golpe sobre la mesa y demostrar que puede ser el galáctico que está buscando el Real Madrid.