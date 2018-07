El Real Madrid no tiene prisa por Hazard

El mercado en la Premier cierra el 9 de agosto, pero el Real Madrid no se obsesiona No quieren volverse locos a pesar de que Hazard gusta mucho en el club

El mercado de fichajes no está siendo asequible para el Real Madrid y la afición merengue espera un golpe de efecto de los suyos para volver a creer en llegar a lo más alto. Eden Hazard es el principal nombre apuntado en la lista del madridismo y ocupa un lugar preferencial entre los deseos de la cúpula, pero en el club mantienen un discurso prudente a la hora de afrontar una negociación en la que podrían invertir más de 120 millones de euros. Definitivamente y a pesar de las circunstancias, no hay prisa por Hazard.

Por talento, accesibilidad y voluntad de vestir de blanco, el internacional belga es el jugador del que todos hablan para ocupar el puesto de Cristiano Ronaldo como estrella atacante de este nuevo Madrid, pero en el club, aun conscientes del repunte de nivel que supondría el fichaje de Hazard, no van a volverse locos por esta negociación.

En el Real Madrid tienen claro que este tipo de operaciones, con un montante económico considerable y de dimensiones mediáticas notables, deben afrontarse con paciencia y a largo plazo. A pesar de que el mercado en Inglaterra cierra el 9 de agosto, la fecha fijada como límite para contratar jugadores no afecta de forma directa a las ventas por parte de los participantes en la Premier, por lo que el Real Madrid podrá continuar legalmente con sus negociaciones para firmar a Hazard en caso de seguir interesado en su fichaje cuando este día pase.

El cierre de mercado de la Premier League, si bien no supone un impedimento absoluto para el fichaje de Hazard, sí ejercerá de elemento disuasorio a la hora de que el Chelsea acepte una gran oferta por su estrella. El conjunto dirigido por Maurizio Sarri no tendría margen de maniobra para reemplazar a Eden con otro jugador, sea cual sea el nivel, hasta el mercado de invierno. Por lo tanto, el deseo del Madrid sería cerrar el traspaso antes de la fecha de cierre, pero vistas las complicaciones llegadas desde Londres, no parece fácil poder llevar a cabo la negociación en este escenario.

El deseado dentro de lo disponible

Un hipotético fichaje de Hazard supondría la inversión más potente del Madrid en el mercado del vigente campeón de Europa, obligado a dar un lavado de cara a su plantilla para seguir ganando. Toda vez que la llegada de Mbappé parece imposible y Neymar ha confirmado públicamente su continuidad en el PSG, el belga se ha convertido en opción preferencial en la operación Galáctico, encaminada a sustituir al que ha sido emblema del madridismo en los últimos nueve años: Cristiano Ronaldo.