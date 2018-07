¿Quién es el mejor ‘9’ del mercado?

El Real Madrid se mueve en el mercado en busca de un delantero centro que pueda complementar a Karim Benzema y también que sea capaz de pelear el puesto al ariete francés, cuyos números la temporada pasada no fueron demasiado buenos. A Lopetegui le gusta el fútbol de toque y de combinación, por lo que el galo casa a la perfección con su idea. Sin embargo, la marcha de Cristiano Ronaldo hace que el Real Madrid pierda un importante registro de goles, de ahí que se busque otro ariete en el mercado.

El casting no está cerrado, pero los cinco nombres que el Real Madrid tiene sobre la mesa marcados en rojo a día de hoy son: Icardi, Cavani, Rodrigo, Werner y Lewandowski. Unos son más mayores, otros más jóvenes, unos tienen mejores números, otros peores… En Concha Espina estudian al más mínimo detalle a estos cinco delanteros. No se quiere fallar y tampoco se quiere pagar una cantidad demasiado elevada porque la idea es fichar aun ariete que pueda ayudar al equipo, no un jugador que necesite que se cree un equipo en torno a él.

Icardi

Mauro Icardi tiene 25 años, es decir, está en una edad perfecta y puede dar perfectamente cinco años de gran nivel y muchos goles. Hubo acercamientos importantes durante el pasado mercado de invierno, pero Zidane no quería fichajes en enero. Es un 9 de área, un rematador, un killer. De hecho, el año pasado marcó 29 tantos en 36 partidos con el Inter, cifras muy importantes. Su hándicap es que para negociar con él habría que hacerlo con Wanda Nara, su esposa, y eso no gusta en Concha Espina. Tiene una cláusula 110 millones de euros, aunque el club italiano quiere aumentarla.

Cavani

Edinson Cavani cumplió en febrero 31 años, por lo que teóricamente está en el tramo final de su carrera. El delantero uruguayo del PSG se ha ofrecido en varias ocasiones al Real Madrid. Su buen Mundial y el hecho de que se busque un complemento y no una gran estrella puede hacer que tenga opciones. Cavani se cuida y mantiene un nivel físico envidiable, además de ser un goleador contrastado (marcó 40 goles en 48 partidos la pasada campaña). El PSG podría aceptar una oferta de unos 50 millones de euros por él porque liberaría masa salarial. Pero precisamente ese es un problema, pues el charrúa cobra 10 kilos y el Real Madrid no estará por la labor de pagarle esa cantidad.

Rodrigo

Es uno de los que más gustan a Julen Lopetegui. Ha explotado tarde, pues tiene 27 años, pero se manejan buenos informes del ariete de origen brasileño, que fue canterano blanco. El Real Madrid cree que el Valencia podría aceptar un traspaso por una cantidad que ronde los 50 millones de euros, por lo que no sería un desembolso demasiado elevado. En su contra juega que no es un gran goleador. Su mejor temporada en ese sentido fue la pasada (19 tantos), pero anteriormente le costó ver puerta con regularidad.

Werner

Lleva bastante tiempo en la agenda del Real Madrid. A sus 22 años, es uno de los delanteros con más proyección de Europa y por eso gusta, porque casa con la política de fichajes del Real Madrid. Hizo una gran temporada con el Red Bull Leipzig, marcando 21 goles en 45 encuentros, aunque en el Mundial estuvo por debajo del nivel esperado. Su fichaje también rondaría los 50 millones de euros siempre que pida salir del conjunto alemán. Sería una apuesta más a medio plazo pero se valora positivamente su juventud y su proyección.

A nivel futbolístico es uno de los mejores delanteros del mundo, sin duda (marcó 41 goles la pasada temporada). Sin embargo, en el Real Madrid no convence por dos grandes factores que se tienen muy en cuenta en los despachos del Bernabéu en estos momentos: edad y precio. Cumple 30 años en agosto y el Bayern no se quiere deshacer de él, por lo que pedirá una cantidad desorbitada para dejarlo escapar (mínimo 100 millones de euros). El polaco quiere cambiar de aires y se ha ofrecido varias veces al Real Madrid, pero parece que no volverá a pasar ese tren para él.