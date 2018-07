En Inglaterra aseguran que Pepe Reina está cerca de fichar por el Chelsea tras la llegada al banquillo de su ex entrenador, Maurizio Sarri Reina ha llegado gratis al Milan y podría salir por unos 10 millones de euros, según el diario The Sun El Chelsea quiere asegurarse un sustituto antes de dejar salir a Thibaut Courtois

El Inglaterra aseguran que Pepe Reina está cerca de fichar por el Chelsea. Pese a que el portero español acaba de llegar al Milan, existe la posibilidad de que Reina se una al conjunto londinense de la mano de Sarri, con el coincidió en el Nápoles. De producirse dicha llegada, se podría oficializar el fichaje de Thibaut Courtois por el Real Madrid una vez que los blues ya le han encontrado sustituto.

El diario The Sun publica este martes que Pepe Reina está muy cerca de fichar por el Chelsea. La llegada al banquillo de Maurizio Sarri, con el que coincidió en el Nápoles, y la gran relación que les une posibilita este movimiento, pese a que el guardameta español apenas lleve unos días en su nuevo equipo, el Milan, al que llegó gratis. La alta ficha del portero haría que el conjunto italiano no viera mal su salida y el rotativo inglés apunta a que podrán sacar por él unos 10 millones de euros.

El propio Reina fue preguntado por dicha posibilidad y no cerró las puertas. “Es una hipótesis”, dijo el guardameta de la selección española. Al mismo tiempo reconoció que Sarri es para él una persona de gran importancia y le deseó lo mejor en su aventura en la Premier. Pero sus caminos podrían juntarse de nuevo, una posibilidad que también ven en Italia. Sky Italia considera que el fichaje podría producirse aunque por unas cifras inferiores a los 10 millones de euros.

La salida de Thibaut Courtois rumbo al Real Madrid no se producirá hasta que el Chelsea haya encontrado un sustituto al belga. De modo, que Reina podría desbloquear la operación y ser la llave que abra el Santiago Bernabéu al ex del Atlético. Reina tiene una gran experiencia en la Premier League tras su paso por el Liverpool y eso es una baza que juega a su favor.

En Inglaterra también se manejan otros nombres para la portería de Stamford Bridge. Sin embargo, bien porque el club no esté dispuesto a vender al jugador o por el alto precio de éste hacen que Reina sea el mejor posicionado para sustituir a Courtois. El Chelsea se ha fijado en el guardameta del Leicester, el danés Kasper Schmeichel, pero su club no quiere venderlo. Otro de los posibles es Butland, del Stoke City. Según Sky Sports el conjunto de Abramovich se habría fijado en él, pero su club no pedirá menos de 33 millones de euros, una cantidad que lo aleja de Stamford Bridge.