Mauro Icardi lleva tiempo en la agenda del Real Madrid. En el mercado invernal, el club blanco se interesó por el delantero argentino, pero no fue más allá porque Zidane descartó su fichaje y porque la entidad tampoco estaba por la labor de negociar con Wanda Nara, su mujer y su representante. El caso es que futbolísticamente es un delantero que gusta mucho en Concha Espina y la cúpula sigue buscando un ariete para reforzar el frente de ataque, por lo que su nombre puede estar sobre la mesa. Además, tal y como ha podido saber OKDIARIO, Icardi espera una llamada del Real Madrid.

El argentino es feliz en el Inter de Milán y siempre lo ha reconocido públicamente, pero la opción de recalar en el conjunto blanco le seduce y mucho. Lo consideraría como el paso más importante de su carrera y estaría dispuesto a presionar al club italiano para que se sentara a negociar con el Real Madrid. Sin embargo, para que todo eso ocurra en Concha Espina deben dar el paso definitivo y comunicarle a Icardi que quieren hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada.

Pero, en el caso de que el Real Madrid decidiera ir a por el ariete argentino del Inter de Milán, no se antoja una operación sencilla. En primer lugar, porque el club neroazurro comenzará pidiendo muchísimo dinero por él. Y luego está el tema de su representante… En Concha Espina no tienen mucha estima a Wanda Nara, esposa de Icardi y agente del delantero, por lo que todo ello complicaría su fichaje. Ese fue otro de los motivos por los que el Real Madrid no fue decididamente por él en enero.

Sin embargo, Icardi es un goleador contrastado. Un delantero de área, potente, con buen juego de espaldas… Un ariete que complementaría a la perfección a Benzema, competiría con él por el puesto y daría muchos goles al Real Madrid, necesitado de tantos tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Queda mucho verano por delante y el argentino espera una llamada.