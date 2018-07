El plan del Real Madrid para fichar a Hazard.

Es el objetivo número 1 del Madrid y el galáctico más fácil de conseguir tras el "no" de Neymar y Mbappé En Concha Espina confían en que el crack belga comunique al Chelsea su deseo de jugar en el Real Madrid y eso abarataría el coste de la operación

Eden Hazard gana enteros. Tras la marcha de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid quiere reforzar el ataque con un crack mundial, y el jugador del Chelsea lleva varios años demostrando su nivel en Inglaterra. Además, su gran Mundial de Rusia confirma que atraviesa uno de sus mejores momentos. Sin embargo, el mercado está inflado y el Chelsea no va a poner nada fácil la salida de Hazard, por lo que en Concha Espina tendrán que ponerse manos a la obra para intentar cerrar la operación en condiciones ventajosas para el club merengue.

Una de las bazas del Real Madrid es que el Chelsea no va a disputar la próxima edición de la Champions League. Suena raro que uno de los mejores futbolistas del mundo no juegue la máxima competición continental, y ese es uno de los motivos que hacen que Hazard quiera cambiar de aires este verano. Además, siempre ha soñado con vestir la camiseta blanca y ve como está ante su gran oportunidad, por lo que no quiere dejar escapar un tren que quién sabe si volverá a pasar.

Presión del belga

En esas, el plan del Real Madrid pasa por esperar a que el belga se reincorpore a la disciplina blue y que comunique a Sarri y al club su intención de marcharse del Chelsea. Hazard volverá a Londres tras sus vacaciones y se pondrá bajo las órdenes del italiano, que quiere que sea el jugador quien le confirme su intención de irse. La entidad británica se verá obligada a negociar porque Hazard tiene contrato hasta 2020 y no quiere renovar, por lo que se arriesgan a que salga gratis dentro de dos años. Y el belga está dispuesto a pedir el transfer request si fuera necesario porque cree que es el momento de dar el salto al Real Madrid, club en el que siempre ha querido a jugar.

Sin prisa pero sin calma, porque no hay mucho tiempo. El traspaso se debe cerrar antes del 9 de agosto, fecha en la que se cierra el mercado de fichajes en Inglaterra. El Chelsea va a pedir unos 200 millones de euros, pero el Real Madrid espera poder cerrar la operación por una cantidad inferior si el belga se rebela y presiona para marcharse (algo que ya hicieron otros grandes fichajes madridistas en otros años), pues al conjunto inglés no le conviene tener a disgusto al futbolista en su plantilla. El acuerdo entre el Real Madrid y el jugador no será ningún problema, pero todo depende del club de Stamford Bridge…