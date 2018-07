Rodrygo: “Cuando llegue al Madrid creo que no saldré cedido”

Rodrygo, futbolista del Real Madrid que milita en el Santos, concedió una entrevista al medio brasileño 'Folha de Sao Paulo', donde analizó la última hora del conjunto blanco Rodrygo se mostró ambicioso con su futuro en el Real Madrid, donde cree que será importante

Rodrygo, futbolista del Real Madrid que milita en el Santos, concedió una entrevista al medio brasileño Folha de Sao Paulo, donde analizó la última hora del conjunto blanco coincidiendo con la presentación de su compatriota Vinicius Júnior.

Fichar por el Real Madrid

“Todavía no me hago a la idea. Es una cosa normal más en mi vida. Mi familia se encarga del dinero, es algo a lo que no presto atención”.

Real Madrid

“Es el mejor club del mundo, sólo se pueden esperar cosas buenas de club. Pienso en el Madrid, pero sé que me queda un año aquí. Estoy concentrado en el Santos”.

Elegir al Real Madrid

“Hablé en casa con toda la familia, pero cuando llegó la oferta del Real Madrid fue algo que ni pensé. Es el mayor club del mundo. Si llega una propuesta de ellos y de otro equipo, tienes que elegir la del Madrid independientemente del dinero”.

Salir cedido

“Estar sin jugar es algo que no pasa por mi cabeza por mi potencial. Creo que no sucederá y tenemos que ser honestos en cuanto a eso. También en el caso de Vinicius, por todo lo que hace, por su potencial, creo que no va a suceder”.

Vinicius Junior

“Con la calidad que él tiene y con la mía, podemos jugar en varias posiciones. Los jugadores buenos pueden estar juntos”.

Cristiano Ronaldo

“Uno de mis sueños de infancia era jugar a su lado porque era mi ídolo, como Neymar. Con Ney es más fácil que suceda. Estoy triste por su salida y por todo lo que ha hecho por el fútbol y por el Real Madrid”.

Defiende a Neymar

“Veo que otros jugadores hacen lo mismo tirándose, simulando faltas, pero ninguno tiene la repercusión de Neymar. Cuando se habla de un brasileño se crea una situación desproporcionada. Es muy injusto lo que dicen de él.

Lesión de Neymar

“La lesión que sufrió fue un factor clave. ¿Está tres meses sin jugar y consigue volver jugando todo? Estaba claro que no se encontraba al 100%, pero corrió, se esforzó y fue decisivo. Si Brasil hubiera ganado y Neymar hubiese jugado como jugó dirían que fue el mejor del Mundial. No hay que creer en las críticas”.

Selección brasileña

“Es algo que me he puesto como objetivo: llegar a la selección absoluta. Trabajo todos los días reforzando la parte física, hago un entrenamiento técnico extra. Tengo que estar preparado para llegar y me siento preparado.