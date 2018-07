El casting del 9 del Real Madrid

El Real Madrid quiere reforzar la delantera de cara a la próxima temporada y los nombres que tiene sobre la mesa son: Rodrigo, Kane, Werner, Icardi, Cavani y Lewandowski El gran favorito es Rodrigo, que podría llegar por 50 millones

Florentino Pérez aseguró que el Real Madrid iba a reforzarse con grandes jugadores, y en ello están en los despachos de Concha Espina desde hace tiempo. Una de las posiciones que el club blanco quiere apuntalar es la de delantero centro. El Madrid quiere fichar un ariete que compita con Benzema y que a la vez complemente al francés, y hay varios nombres en la agenda merengue en estos momentos.

El casting no está cerrado, pero a día de hoy los cinco que están sobre la mesa y tienen más opciones son: Rodrigo, Kane, Werner, Icardi, Lewandowski y Cavani, cada uno con sus pros y sus contras y una situación bien diferente. El que más gusta a Lopetegui es Rodrigo, al que tuvo en la Selección y al que ha pedido porque considera que es la mejor opción, pero el resto de delanteros de la lista también gustan y están en la terna. A continuación analizamos uno a uno cada caso.

Rodrigo

Es el que más gusta a Julen Lopetegui, que apostó por él en la Selección convocándolo para el Mundial de Rusia y dejando fuera, entre otros, a Morata. El delantero de origen brasileño podría salir del Valencia si llega una oferta que en Mestalla consideren irrechazable. Fue canterano del Real Madrid, por lo que conoce la casa blanca. El coste, según hemos venido contando en OKDIARIO, sería de alrededor de 50 millones.

Kane

En el Mundial demostró que a día de hoy es el mejor ‘9’ del mundo. A la dirección deportiva madridista siempre le ha gustado pero hay un gran problema: el británico acaba de renovar su contrato con el Tottenham. Esto hace que su fichaje pueda suponer un desembolso de más de 200 millones de euros. Así que su contratación a día de hoy parece muy difícil. Pero estando el Real Madrid y Florentino por medio nada es imposible.

Werner

Es uno de los que llevan bastante tiempo en la agenda del Real Madrid. Gusta por su juventud y ha hecho una temporada con muy buenos números en el Red Bull Leipzig, pero en el Mundial, al igual que el resto de la selección alemana, no ha estado a la altura de lo esperado. Eso ha dejado algo frío al Real Madrid.

Icardi

Otro que siempre ha gustado. Hubo acercamientos importantes durante el pasado mercado de invierno, pero finalmente el Real Madrid no fue a por él de manera decidida, en parte porque Zidane no quería fichajes en enero. Es un 9 de área, un rematador, un killer. Gusta su capacidad para ver puerta con facilidad, pero su hándicap es que para negociar con él habría que hacerlo con Wanda Nara, su esposa, y eso no gusta en Concha Espina. Su cláusula es de 120 millones de euros.

Quiere cambiar de aires. No quiere seguir en el Bayern de Múnich y así lo ha reconocido, pero el club alemán no está por la labor de dejar escapar a su mejor delantero. Ha sido ofrecido una y otra vez al Real Madrid, que por el momento siempre ha rechazado esta opción por precio y edad. Pero si el merado avanza y es la única opción viable…

Cavani

Es el gran tapado. También fue ofrecido en varias ocasiones al Real Madrid y el club nunca lo consideró con una opción, pues ya tiene 31 años y al Madrid le gusta reclutar jugadores más jóvenes. Sin embargo, su Mundial dejó muy buenas sensaciones. Cavani se cuida y mantiene un nivel físico notable, además de ser un goleador contrastado. Pero hay más equipos tras sus pasos, como el Nápoles o el Atlético de Madrid. Según informaciones que llegan desde Italia, podría estar muy cerca de volver al conjunto napolitano. Lo que si parece claro es que no jugará otro año más junto a Neymar.

¿Y Mariano?

El canterano madridista demostró la pasada temporada en el Olympique de Lyon que es un delantero de alto nivel y que pude tener hechuras para jugar en el Real Madrid. Su primer año en el primer equipo dejó una gran impresión pero después Zidane decidió que lo mejor era que hiciera la mili en Francia para poder volver a vestir la camiseta blanca algún día. Ahora, el técnico galo ya no está y su posible regreso es una opción que al menos está encima de la mesa.