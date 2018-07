Lewandowski volverá a insistir

Lewandowski volverá a llamar a la puerta del Real Madrid si consigue que el club alemán negocie su traspaso

Robert Lewandowski no se rinde. El delantero polaco lleva tiempo queriendo salir del Bayern de Múnich. Lo ha reconocido públicamente él y su representante, pero el club alemán no está por la labor de dejarlo escapar. Kovac cuanta con el ariete y el Bayern no quiere desprenderse de Lewandowski, pero el delantero insiste en cambiar de aires este verano y va a seguir intentándolo.

Durante el Mundial quiso abstraerse de cualquier situación que tuviera que ver con su futuro. Prefirió estar centrado en la cita de Rusia y no escuchó nada. Pero una vez acabado el torneo, su nombre vuelve a escena. Uno de los equipos a los que se ha ofrecido Lewandowski es el Real Madrid. De hecho, lo ha hecho en varias ocasiones en los últimos meses y también coqueteó años atrás con el equipo blanco, que estuvo cerca de ficharlo antes de que recalara en el Bayern.

No convence

Sin embargo, en Concha Espina, al menos hasta el momento, no convence. Consideran que por él habría que pagar una cantidad muy alta de traspaso, y a sus 29 años (cumple 30 en agosto) difícilmente dé un rendimiento mejor al que ya ha ofrecido en el Bayern o en el Borussia Dortmund. Además, su Mundial ha sido bastante flojo y eso todavía genera más dudas en el Real Madrid. En cualquier caso, su idea es conseguir que el club bávaro escuche ofertas y volver a llamar al Real Madrid para postularse, pues es consciente de que sería una gran opción para su carrera.

Sin embargo, en el hipotético caso de que el Bayern accediera a traspasarlo, no parece que le vayan a faltar pretendientes al polaco. El Manchester United de Mourinho está muy interesado en hacerse con sus servicios, y el Chelsea, en el que Morata no ha convencido en su primera temporada, siempre le ha seguido de cerca.