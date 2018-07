El futuro de Casilla depende de Courtois… y de Keylor Navas

El Real Madrid lleva tiempo buscando portero. Ni el buen final de temporada de Keylor Navas ha cambiado la opinión de la cúpula blanca, que tiene muy clara la necesidad de reforzar la portería. El elegido es Courtois y su fichaje debe cerrarse más pronto que tarde. El Chelsea sabe que debe venderlo ya para que no se marche gratis en 2019, y su gran Mundial y su precio han convencido al Real Madrid. Un movimiento que puede generar otros muchos en las porterías de varios equipos de Europa y también en la casa blanca…

En esas, la idea de Keylor Navas a día de hoy sigue siendo la de quedarse en la disciplina merengue aunque Courtois recale en el Real Madrid. El costarricense quiere pelearle el puesto al belga. Cree que se lo merece y el club no va a forzarle a salir porque su profesionalidad desde que llegó ha sido intachable y es un jugador muy querido en el vestuario. Si finalmente el tico asume el reto de intentar pelear por la titularidad con Courtois, el que queda en peor lugar es Kiko Casilla.

¿Cambio de aires?

El meta catalán ha asumido el rol de segundo portero desde que volviera al Real Madrid, pero otra cosa sería tener dos arqueros por delante. A sus 31 años, Casilla sabe que le va a ser muy difícil jugar en el Real Madrid siendo segundo, pero como tercero sería casi imposible. De ahí que pueda verse obligado a buscar una salida este verano.

El Real Madrid no le pondría demasiados problemas porque también se valora mucho lo que ha aportado al grupo desde que llegó. Y novias no le van a faltar. Tanto en España como en Inglaterra varios equipos llevan tiempo tras sus pasos, por lo que si decide abandonar el Real Madrid no le será complicado encontrar destino.