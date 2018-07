Florentino: “Vinicius va a marcar el futuro, es una de las grandes esperanzas del fútbol mundial”

Florentino Pérez dio la bienvenida a Vinicius en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid

Florentino Pérez dio la bienvenida a Vinicius Junior en el día de su presentación. El delantero es una de las grandes apuestas del Real Madrid de cara al futuro y así lo reflejó el presidente de la entidad blanca durante su discurso. El máximo mandatario del cuadro blanco aseguró que Vinicius “es una de las grandes esperanzas del fútbol mundial” y recalcó el mensaje de que el club blanco se está reforzando con grandes jugadores.

“Cada temporada asumimos que el Madrid debe aspirar a todo, es lo que nos exige nuestra historia, aspirar a todo, luchar por cada partido, cada título, sin olvidar nuestros valores. Los últimos años han sido maravillosos pero nuestros aficionados siempre quieren más, lo haremos con la ambición y la humildad buscando los mejores talentos del mundo del fútbol. Las tres Champions conquistadas en estos tres años representan lo que es el Real Madrid. Somos conscientes de que los desafíos son inmensos. Conquistar lo aparentemente imposible… El Real Madrid está fortaleciendo la búsqueda de talentos jóvenes. Sabemos que el escenario del fútbol internacional. Dije hace unos días que íbamos a reforzar la plantilla con grandes jugadores como Odriozola y Vinicius. Un jugador que está considerado como una de las grandes esperanzas del fútbol mundial. Hace tiempo que nos sedujo con sus regates y sus goles y hoy por fin está aquí con nosotros. Damos la bienvenida a Vinicius Junior”, dijo.

“Querido Vinicius ya estás aquí para cumplir tú deseo. Con 16 años tenías claro que querías triunfar con este escudo. En poco más de un año has deslumbrado con un fútbol diferente. Ya sabes lo que es jugar a nivel internacional como has demostrado en la Libertadores y en la Copa Sudamericana. Queridos amigos estamos convencidos que Vinicius es uno de esos jugadores que van a marcar una historia en el futuro. Llega un jugador al que deseaban los grandes equipos europeos. Has elegido el Madrid para intentar ser mejor futbolista.Vas a maravillar a los aficionados con tu juego“, concluyó.