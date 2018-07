El Madrid pide tiempo al Nápoles y no aceptará menos de 60 millones por Benzema

El Nápoles está interesado en contar con Karim Benzema para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada. El nuevo entrenador del conjunto italiano, Carlo Ancelotti, confía plenamente en el delantero francés con el que coincidió dos temporadas en el Real Madrid. En Concha Espina están dispuestos a negociar con los italianos pero piden tiempo y una cantidad de al menos 60 millones de euros.

Karim Benzema podría tener los días contados en el Santiago Bernabéu. El delantero francés llegó al conjunto madridista en el verano de 2009 y desde entonces el jugador siempre ha tenido su espacio en el equipo. Sin embargo, los números que dejó la pasada temporada le han dejado señalado y la salida de Zinedine Zidane y de Cristiano Ronaldo, sus principales defensores, deja en la rampa de salida al 9 blanco.

En Concha Espina están dispuestos a negociar ante el interés del Nápoles. Eso sí, el conjunto italiano tendrá que rascarse los bolsillos si quiere hacerse con el jugador madridista. Según el Daily Mail, el subcampeón de la Serie A tendría preparados unos 45 millones por el galo, pero el Real Madrid no lo venderá por menos de 60 millones.

Además, el Madrid no tiene prisa y pide paciencia a los italianos. No van a desprenderse de Karim Benzema sin que antes se haya producido un refuerzo en el ataque blanco. La salida de Cristiano Ronaldo rumbo a Turín obliga a buscar una pieza de garantías en ataque y no van a abrir la puerta a otro de sus delanteros sin haberse reforzado antes.

El jugador quiere seguir en el conjunto blanco, de hecho tras conquistar la Champions League en Kiev comentó que “cómo iba a querer salir del mejor equipo del mundo”. Eso sí, aquellas declaraciones llegaron antes de que se produjera la salida de Zidane, su más fiel defensor, y de Cristiano Ronaldo, su mejor socio en el campo. El Nápoles le reserva un papel de titular, algo que no tiene asegurado a día de hoy en el Real Madrid de Julen Lopetegui, y que podría terminar de convencer al jugador que cumplirá 31 años el próximo mes de diciembre.