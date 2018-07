Lopetegui sí cuenta con Marcos Llorente

Marcos Llorente teme otra temporada sin minutos Julen Lopetegui tiene la posibilidad de convencerle

Marcos Llorente quería dejar el Real Madrid al final del curso pasado. El canterano tenía claro que no estaba dispuesto a vivir un nueva temporada como la anterior, en la que con Zidane en el banquillo no contó con oportunidades y, las pocas que tuvo, no las aprovechó. Tras cuajar un muy buen primer año en la élite vistiendo la camiseta del Alavés, el club blanco no dudó en repescarle, pero el mediocentro no fue capaz de ganarse la confianza de Zizou.

Llorente la pasada temporada jugó 20 partidos repartidos en 1.063 minutos y la mayoría fueron en Copa del Rey. Tan solo disputó 21’ en Champions ante el Borussia con los blancos ya clasificados para octavos de final y sólo completó dos encuentros en Liga. Unos números muy alejados de los que firmó un curso antes en Mendizorroza.

Por ello, el madridista no estaba por la labor de que esto se pudiese repetir hasta el punto de que tenía tomada la decisión de que lo mejor para su crecimiento personal era abandonar el Real Madrid este mismo verano. A pesar de que Zidane, con el que nunca ha mantenido una excelente sintonía, ya no es el entrenador del vigente campeón de Europa, el jugador tenía miedo a que tampoco se ganase la confianza de Julen Lopetegui y por ello quería cambiar de aires.

Lopetegui le convence

Ante esta situación, al Real Madrid se le planteaban dos posibilidades: venderle con opción de compra o volverle a ceder. Llorente había dejado esta decisión en manos del club. Sólo tenía claro que le gustaría seguir creciendo en un equipo de media tabla para arriba. El Villarreal, que esta temporada se ha quedado sin Rodri, podría ser una posibilidad. Valencia y Sevilla también estaban y están al acecho.

Pero Lopetegui lo ha cambiado todo, por el momento. El entrenador del Real Madrid tenía la posibilidad de hacer cambiar de opinión a un jugador que siempre ha tenido muy claras las cosas y lo ha conseguido. El canterano sigue demandando minutos, pero el técnico donostiarra le ha dado esperanzas. Es consciente de que los minutos no los tiene asegurados, pero sí ve opciones de poder contar con un protagonismo que tenía descartado con Zidane.