El Barça se entromete en la operación Hazard ofreciendo a Dembélé

El Barcelona se ha marcado como objetivo de este verano fichar al delantero de la selección de Bélgica y del Chelsea, Eden Hazard. El conjunto azulgrana pretende convencer al Chelsea con una buena suma de dinero y ahora añade además un nombre: Osmane Dembélé, el flamante campeón del mundo al que ficharon el año pasado por una cantidad superior a los 100 millones.

Desde que se abriera el mercado de fichajes, el nombre de Eden Hazard es uno de los que más está sonando. El jugador belga tiene todavía dos años de contrato con el Chelsea pero parece decidido a abandonar Stamford Bridge. En su mente no hay otro club que no sea el Real Madrid, como ha demostrado con numerosos guiños hacia el vigente campeón de Europa. Pero en Barcelona no se dan por vencidos y pretenden competir con el conjunto blanco también en el mercado.

Según una información de Onda Cero, los azulgranas están dispuestos a ofrecer una gran suma de dinero y además incluir en la operación a Osmane Dembélé, tras una temporada en el Camp Nou y que es hasta el segundo fichaje más caro en la historia del conjunto catalán. El Chelsea aún no ha tomado ninguna decisión acerca de qué hacer con Hazard, pero la entrada en escena de los culés complica las cosas a los blancos.

En cuanto al Chelsea, el nuevo entrenador del conjunto blue, Maurizio Sarri, pretende conocer en persona al belga antes de tomar una decisión. “Me gustaría conocer a estos jugadores cara a cara y hablar con ellos y entender qué es lo mejor”, decía el técnico italiano en relación a Courtois y Hazard, ambos futuribles del Real Madrid. “Antes de eso, también me gustaría que un jugador viniera al campo durante cuatro o cinco días conmigo para tener una idea clara de cuál es el plan”, comentaba el sustituto de Antonio Conte.

En este momento quien tiene la sartén por el mango es el Chelsea, dueño del jugador pretendido por unos y otros y, visto la competencia que hay, no dejará salir a Hazard a cualquier precio.