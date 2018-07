Pepe fue el primero en llegar Con Mourinho, los integrantes lusos aumentaron El vestuario ya no habla portugués

Hubo un tiempo en el que el portugués era el segundo idioma oficial del vestuario del Real Madrid. Pues bien ahora con la salida de Cristiano Ronaldo y la más que inminente de Fabio Coentrao, la próxima temporada no habrá integrantes del país vecino.

Pepe inició la invasión en 2007. Los 30 millones de euros que pagaron entonces al Porto por un central prácticamente desconocido no fueron primeramente bien recibidos aunque luego el tiempo acabó dándole la razón estando hasta el verano pasado y dejando un buen recuerdo.

El propio Cristiano Ronaldo fue el siguiente portugués en llegar. En 2009 los 94 kilos que desembolsó el Real Madrid por él se convirtieron en el fichaje más caro hasta la fecha, siendo rentabilizados por goles y títulos durante casi una década.

Con la llegada de José Mourinho al banquillo blanco el curso posterior, la nómina de lusos aumentó no sólo con los ayudantes que se trajo de la mano. El veterano Ricardo Carvalho completó el trío en el mismo 2010, que aumentó al máximo de cuatro futbolistas un año después con Coentrao -el único actual tras varias cesiones.

Con el paso de las campañas, el número de portugueses fue disminuyendo siendo clave el verano de 2013 cuando The Special One dejara de ser entrenador del Real Madrid. Como no podía ser de otra forma, el compatriota que llegó de su mano de nuevo -ya había traído a Carvalho en el Chelsea- también salió.

En la pasada ventana de transferencias estival, la marcha de Pepe y un nuevo préstamo de Coentrao dejó a Cristiano Ronaldo sólo teniendo también una importancia capital la relación del superagente Jorge Mendes -comparten nacionalidad- con Florentino Pérez.

Adiós al clan Mendes

Jorge Mendes tan sólo cuenta con Fabio Coentrao como único representado en el Real Madrid pero por poco tiempo. En 2013 llegaron a coincidir hasta seis pupilos suyos en plantilla (Cristiano , Pepe, Di María, Coentrao, Carvalho, Fabinho -Castilla–) y con la tumultuosa salida de su máximo exponente su nómina en las oficinas del Santiago Bernabéu se va a quedar a cero próximamente.

Tan sólo el posible regreso de James Rodríguez puede devolver su firma a Concha Espina. Tal y como desvelamos en OKDIARIO, el vestuario desea la vuelta del colombiano aunque los términos de contrato que firmó con el Bayern de Múnich no lo pondrá fácil.