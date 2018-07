El Alavés quiere fichar a Borja Mayoral, delantero del Real Madrid

El Alavés viene a por Borja Mayoral. El club vitoriano quiere reforzar su delantera incorporando al canterano blanco. De hecho, el de Parla ya le habría dado el sí a la entidad vasca y, salvo petición expresa de Julen Lopetegui, estaría dispuesto a jugar la próxima temporada en Mendizorroza.

Mayoral tiene claro que no puede vivir una tercera temporada sin jugar de manera habitual. Su aventura alemana en el Wolfsburgo no salió de la forma esperada y el año pasado en el Madrid no gozó de muchas oportunidades, aunque sí las aprovechó al máximo haciendo siete goles en los 927 minutos que disputó.

Las relaciones entre el Alavés y el Real Madrid son muy buenas. Marcos Llorente deslumbró en su primera temporada en la élite de blanquiazul, la temporada pasada ficharon a Enzo, estuvieron cerca de concretar las cesiones de Achraf y del propio Mayoral, pero Zidane se los quiso quedar, los blancos les vendieron a Burgui y han tanteado al cantero Óscar, aunque parece que finalmente se quedará en la capital de España. Ambos clubes mantiene una excelente comunicación y lo normal sería que no hubiese problemas para llegar a un acuerdo.

La idea del jugador es la de salir en busca de minutos que le ayuden a seguir creciendo. La intención del Alavés es la de dar un salto de calidad en su plantilla. El club vitoriano quiere al jugador e incluso estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para ficharle en propiedad, mientras que el Madrid vería con buenos ojos dejar salir cedido o con opción de compra a un futbolista que ha demostrado muy buenas maneras.

No obstante, como todos los jóvenes que se planteen dejar este verano el Real Madrid, antes deberán recibir el visto bueno de Lopetegui. La pretemporada arrancó el 16 de julio y será el entrenador el que evalúe a cada uno de los futbolistas. En este caso en particular, la marcha parecería sencilla, ya que el entrenador donostiarra contará con la incorporación de Raúl de Tomás, que podría asumir el papel que desempeñó Mayoral el pasado año.