Cristiano, a un aficionado en su regreso a Madrid: “No me voy a morir”

Cristiano Ronaldo regresó a Madrid para cerrar unos asuntos personales después de su presentación como nuevo jugador de la Juventus, y atendió a unos aficionados incondicionales que le esperaban para fotografiarse con él. El luso recibió de forma cordial a sus fans y trató de consolarles ante su marcha a Italia.

Los aficionados estaban muy afectados por la marcha de Cristiano y así se lo hicieron saber al jugador, que agradeció el apoyo y quiso consolar a uno de los fans, que lamentó ver “por última vez” al flamante nuevo jugador de la Juve. “Ultima no. No me voy a morir eh”, contestó Ronaldo con tono irónico y tratando de tranquilizar al chico.

Antes de que Cristiano se marchase en su coche, los fans trataron de preguntarle algo más, pero el jugador se negó con una frase concisa y seca. “No, hablar no. Ya hablé todo”, zanjó, justo antes de seguir con su camino.