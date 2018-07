Zidane no quería a Neymar y a Marcelo en el mismo equipo

Zinedine Zidane no quería a Neymar Jr. en un teórico cuarto año en el Real Madrid El francés entendía que el brasileño se podía estorbar en la banda izquierda con su compatriota Marcelo

Zinedine Zidane no quería a Neymar. Así lo ha desvelado el periodista André Rizek en el canal carioca Sport TV. El que fuera técnico del Real Madrid, antes de marchase del Santiago Bernabéu, hizo saber a su círculo más cercano que no entendía un once con los dos brasileños en la banda izquierda, ya que ambos se pisarían, ocupando el mismo espacio.

El entrenador francés, ahora inmerso en un año sabático tras ganar tres Champions League consecutivas con el Real Madrid en dos años y medio, tenía claro cómo debía ser la plantilla que debía entrenar en un futurible cuarto año al frente del banquillo blanco. En ella, entre otras cosas que cavilaba, no estaba la de contar con Neymar, uno de los deseos de Florentino desde hace varias temporadas.

“Este domingo tuve informaciones de un amigo de Zidane que comió con él antes de dejar el Real Madrid”, introducía el mencionado periodista, y proseguía: “En esa comida, el entrenador dijo que no le gustaba la idea de tener a Neymar porque entendía que Marcelo y Neymar no pueden jugar juntos, salvo contra equipos pequeños. En el once titular, Zidane entendía que ocupaban el mismo espacio y no sería beneficioso“.

Por el estilo de juego de Neymar y Marcelo, dos jugadores que les gusta partir desde fuera hacia dentro, la titularidad de ambos en un mismo once podría restar el potencial de ambos, limitando el espacio que individualmente sí pueden abarcar. De hecho, es una de las característica negativas que ha mostrado la Brasil de Tite, donde muchos de sus jugadores aparecían en el campo de acción de cualquier compañero, pisándose unos a otros.

Sin Zidane, vía libre

El objetivo número uno del Real Madrid en este mercado veraniego es Neymar. Sin Zinedine Zidane, reacio al fichaje del brasileño, Florentino Pérez pondrá en marcha todas sus armas para llevar a cabo el desembarco del astro carioca en el Santiago Bernabéu. No será fácil, ya que el PSG no desea desprenderse de su 10 pese a la presión del Fair Play Financiero.