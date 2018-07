Cristiano Ronaldo: “Fichar por la Juventus es un paso adelante”

Cristiano Ronaldo ha sido presentando como nuevo jugador de la Juventus

Cristiano Ronaldo ha sido presentado como nuevo jugador de la Juventus. El delantero portugués, que aterrizó el domingo en la ciudad italiana y en la mañana del lunes pasó el pertinente reconocimiento médico, ha comparecido ante un gran número de medios de comunicación, se ha enfundado su nueva camiseta y ha pisado el césped del Juventus Stadium como nuevo futbolista de la entidad italiana.

Finalmente, Cristiano no ha tenido una presentación por todo lo alto. Los seguidores del cuadro bianconeri estaban ansiosos por que llegara el día de la presentación de la estrella, la locura era inmensa por ver al astro luso vestido con la elástica de su nuevo equipo, pero la decisión del futbolista ha sido la de realizar un acto mucho más privado.

¿Por qué la Juventus?

“No ha sido una decisión difícil. Es una de las escuadras más fuertes del mundo. Todos me han dicho que era un club donde podía jugar, por eso ha sido una decisión fácil. Ha sido un paso muy importante para mi carrera. Voy a encontrar un gran entrenador, un gran presidente y una gran entidad”.

Objetivo

“Soy una persona que le gusta pensar en el presente. Soy joven, me gusta el fútbol y los desafíos. El Sporting, el Manchester y ahora la Juventus. Es un desafío y estoy listo. Estoy tranquilo y tengo la confianza de que va a salir todo bien”.

Selección portuguesa

“Estoy aquí porque es un desafío muy grande. Los jugadores de mi edad habitualmente se van a otros países. Estar en un club tan grande me da felicidad, por eso se lo agradezco a la Juventus, pero nunca le daré la espalda a mi selección. Si se puede ayudar más al futuro de Portugal lo haré”.

Mensaje al madridismo

“He hecho una historia brillante en el Real Madrid, pero esto es una nueva etapa. Se lo agradezco a todos los seguidores, pero ya ha terminado. Estoy muy feliz, parece que empiezo a jugar. Estoy muy motivado para demostrar que soy un jugador top. Pienso que no tengo que demostrar nada, pero soy una persona que me gustan los desafíos y ahora quiero hacer historia en la Juventus. Obviamente, ayuda tener un poco de suerte, pero esa se busca”.

La Serie A

“Se que es una liga muy difícil, pero me gusta probar otras cosas. Yo no quiero estar sentado en una silla en casa. Tengo la confianza de mis compañeros y estoy preparado para dar lo mejor. Es un desafío difícil, pero estoy listo”.

Ganar la Champions

“La Champions es un título que todos quieren ganar. Hay opciones de que la Juventus pueda ganar todos los títulos, pero hay que estar tranquilos. La Champions es muy difícil de ganar. La Juve ha estado cerca de este torneo en los últimos años, por lo que hay que dejar que las cosas sigan de forma natural y ver luego que pasa”.

Chilena ante la Juventus

“¿Los aplausos tras la chilena? Fue un momento bonito, especial. Siempre es bonito ser recibido de esta manera, te motiva. Para mí es una motivación para empezar bien esta aventura. Agradezco mucho el recibimiento en el aeropuerto, en el estadio, en el centro de entrenamiento…”.

La decisión

“Tras ganar la Decimotercera no había decidido nada. Jugar en un club de esta grandeza es de agradecer. Yo estoy bien mental y físicamente. Yo soy diferente a todos los demás que tienen mi edad. Esta elección demuestran que soy diferente, es un momento muy emotivo”.

Ofertas

“(Risas) La de la Juventus ha sido la única oferta que he recibido”.

Debut

“Ya he tenido la oportunidad de conocer al entrenador, las instalaciones, todo, y voy a comenzar a entrenar el día 30 de julio y obviamente quiero empezar desde el primer partido de la Serie A”.

Balón de Oro

“Pensaba ganar uno, no dos o tres, imagínate cinco. Siempre quiero ganar, ser el mejor, pero nadie lo sabe. Podré tener una oportunidad en la Juventus, pero no es algo que no me deje dormir. Las cosas salen de algo natural, siempre lo digo”.

Una oportunidad

“La Juventus me ha dado una excelente oportunidad, nunca diré que es un paso atrás, siempre es un paso adelante. Es un equipo que siempre está en disposición a ganar. Para mí es un paso adelante. Quiero dar respuestas en el campo, que es lo que sé hacer. Espero llevar a la Juventus a un nivel más alto”.

Un paso adelante

“No diré que es un paso atrás, siempre es adelante. Es un equipo para ganar, ha ganado las siete últimas ligas, dos finales de Champions en los últimos años… Quiero responder en el campo. Espero llevar a la Juventus a un nivel más alto”.

Ancelotti

“No he hablado con él. Es una persona que me encanta. Yo tengo mi vida, él la suya. Es una persona que tengo en mi corazón, me ha ayudado mucho”.

Messi

“Nunca me he comparado a otros jugadores. Nuestro desafío es ser los mejores durante la temporada. A todos os gusta esto de la rivalidad con Messi, pero cada uno defiende sus colores. Al final veremos quien es mejor”.

Benattia

“Nos hemos pegado un poquito. Es un gran jugador que ha defendido su equipo y será muy interesante jugar con él. Seguramente será un excelente compañero”.

Motivado

“Me siento que es un desafío nuevo. Jugar en Italia no es fácil, pero yo me siento bien. La edad no cuenta, estoy motivado. Haré como siempre, lo mejor que puedo. Quiero que empiece ya”.