El Nápoles rechazó fichar a Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes ofreció a Cristiano Ronaldo tras la llegada de Carlo Ancelotti La operación era inviable económicamente para el Nápoles

Cristiano Ronaldo es bianconero. Es un hecho ya. La Juventus pagó algo más 100 millones de euros por su contratación al Real Madrid hace unos días. Pero el luso, tal y como desvela el Corriere dello Sport, pudo haber sido del Nápoles. Y es que el astro portugués fue ofrecido hace unos meses al conjunto que entrena ahora Carlo Ancelotti.

Los hechos se dieron así. A finales de 2017, en plena renovación del argelino Faouzi Ghoulam, su representante Jorge Mendes, el mismo que el luso, puso sobre la mesa a los directivos del Nápoles la posibilidad de que Cristiano Ronaldo vistiera la camiseta azzurri la próxima temporada. El jugador ya pensaba en aquel momento que saldría del Santiago Bernabéu tras la conclusión de esa campaña.

En ese momento, se iniciaron los primeros contactos, pero fue solo un simple tanteo. La negociación se disparó meses después, en mayo, cuando Carlo Ancelotti se convertía en el próximo entrenador del Nápoles. El técnico italiano tiene una notable relación con Cristiano y podía servir como llave para que los napolitanos vieron de otra forma el fichaje de éste.

De nuevo, Jorge Mendes ofreció a Ronaldo. Les planteó la posibilidad y cómo se podría llevar a cabo la operación. La respuesta del Nápoles no fue otra que la negativa. La operación, económicamente hablando, era inviable para los sureños. Los más de 100 millones que ha desembolsado la Juventus y los 30 millones anuales que recibirá el luso en forma de emolumentos, es un precio altísimo que no se podían permitir. Los napolitanos no querían cambiar su política de fichajes que tan buenos resultados les está dando en las últimas temporadas.

Y llegó la Juventus

El siguiente equipo al que fue ofrecido Cristiano Ronaldo fue a la Juventus. La operación sí tuvo éxito en este caso. Al portugués le gustaba la idea y a los juventinos les seducía el Balón de Oro. Las negociaciones fueron rápidas y positivas y se llegó rápido al acuerdo entre todas las partes.

Cristiano Ronaldo se enfrentará esta temporada al que pudo ser su equipo, al conjunto que rechazó su contratación. Conociendo el nivel competitivo del portugués, seguro que jugará con un extra en sus piernas ante los partenepei.